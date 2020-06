Intim higiénia gyermekkorban is?

Fontos, hogy a gyerekek már egészen kicsi korban megtanulják az intim területek tisztán tartásának technikáit. A fiúk esetében többnyire elég, ha pisilés előtt és után is kezet mosnak, valamint megtörlik a féltett testrészt, a kislányoknál azonban komolyabb figyelmet kell fordítani az érzékeny területek védelmére, mivel ebben az életkorban a hüvelyben még nincs jelen a fertőzésekkel szemben védő lactobacillus (Döderlein) flóra, ezért a hüvelyfertőzések kialakulása gyakori probléma.

Az intim higiéniára gyermekkorban is figyelni kell! Fotó: Getty Images

Azelőtt a hüvely még teljesen védtelen a kórokozókkal szemben és kimondottan érzékeny a fertőzésekre is, ezért - bár ritkán beszélünk róla - már 4-5 éves korban is felléphetnek fokozott váladékozással járó hüvelyi fertőzések. "Gyerekek esetében elsősorban bakteriális eredetű megbetegedésről beszélhetünk, amelyeknek sokszor nincs külső jele, mégis kellemetlen tünetek, sárgás, zöldes, barnás hüvelyváladék és viszketés tapasztalható.Gyakran okozhatnak fertőzést a - nem megfelelő tisztálkodás miatt - hüvelybe került székletbaktériumok is. A probléma diagnosztizálásához érdemesszakember segítségét kérni, aki egy teljesen fájdalommentes eljárás keretében, ultravékony pálcikák segítségével kenetet vesz a hüvelyből, hogy kiderítse, mi okozza a problémát" - árulta el dr. Szabari Erika nőgyógyász-gyermeknőgyógyász szakorvos.A strandszezonban a fertőzések veszélye még a szokásosnál is nagyobb, néhány egyszerű szabály betartásával a betegségek kialakulásának kockázata azonban a gyerekek esetén is minimálisra csökkenthető. "Úszás közben a medence vizének klórtartalma könnyen felboríthatja a, ezért fürdőzés után zuhanyozás javasolt. A vizes fürdőruhát érdemes minél hamarabb szárazra cserélni a különböző "felfázásos" tünetek megelőzése érdekében.Emellett pedig nagyon fontos figyelni rá, hogy a homokozóban vagy a strandon soha ne legyenek teljesen meztelenek a lánygyerekek, mert akár egy apró homokszem hüvelybe kerülése is komoly problémákat eredményezhet" - tette hozzá a szakértő.