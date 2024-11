Az ADHD korai tünetei: ezek figyelmeztethetnek a betegségre

Az ADHD egy idegrendszeri fejlődési rendellenesség, amely hiperaktivitást és impulzív viselkedést okozhat. Az ADHD-s embereknek általában nehézséget okoz egy feladatra összpontosítani, figyelmük elkalandozik, felaprózódik az ingerek között. A probléma első jelei már gyermekkorban tetten érhetők, a Healthline cikke összegyűjtötte, mi utalhat rá.

Egyes feltételezések szerint az ADHD-s gyerekek kétharmadánál akár már kétéves korban felmerülhet a gyanú. Az Amerikai Gyermekgyógyászati ​​Akadémia (NIHT) ajánlása szerint ugyanakkor az orvosoknak és egészségügyi szakembereknek nem érdemes 4 éves koruk előtt diagnosztizálniuk ezt az állapotot. Előfordulhat ugyanis, hogy a kisgyermekek mutatják ugyan az ADHD bizonyos jeleit, ez mégsem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban érinti őket ez az állapot. Az ugyanis nagyon gyakori hogy ebben a korban nehezen tudnak figyelni, illetve impulzívan viselkednek. Mégis van néhány olyan jel, amelyek együttesen felvethetik a gyermeknél az ADHD gyanúját.

Az ADHD korai tünetei

Az NIHT szerint három fő tünet a 3 évesnél idősebb gyermekeknél, amelyek leginkább iskoláskorban tűnhetnek fel.

Figyelemzavarok

a figyelem fenntartásának nehézségei, játék vagy munkavégzés közben;

problémák az utasítások követésében;

nehézséget okoz a részletekre való odafigyelés;

kerüli az érintett az olyan feladatokat, amelyek fokozott odafigyelést igényelhetnek.

Hiperaktív viselkedés

A gyermek képtelen akár rövidebb ideig is nyugodtan ülni, például evés, vagy egy mesekönyv olvasása közben;

Folyamatosan beszél, zajong;

Egyik játék sem köti le hosszabb ideig, folyamatosan mozog egyiktől a másikhoz.

Impulzivitás

Türelmetlen, időnként ingerlékeny másokkal szemben;

Nehezen várja ki egy közös játék során, hogy rá kerüljön a sor;

Mások beszédébe folyamatosan belevág, próbálja befejezni mások mondatát, vagy válaszolni egy kérdésre azelőtt, hogy azt teljesen végigmondanák.

Jellemző továbbá az átlagosnál sokkal magasabb aktivitási szint és az óvatosság hiánya. Ez veszélyt jelent a számukra, ezért állandó felügyelet szükséges melléjük, mivel a hiperaktív gyerekek sokkal gyakrabban, háromszor annyian szenvednek balesetet, mint a kortársaik. Ezek a tünetek persze az ADHD-val nem érintett gyerkekenél is jelentkezhetnek, nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen hosszan állnak fenn. A diagnózist rendszerint akkor állítják fel, ha több tünet is jelentkezik, és azok fél évnél is tovább rendszeresen problémát okoznak.