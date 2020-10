Agyunk ebben a korban ér el a csúcsra

Agyunk a születésünktől kezdve folyamatos fejlődésben van, ez a folyamat azonban idővel lelassul, majd a kor előrehaladtával meg is fordul. Kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy mely életkorra tehető ez a fordulópont, vagyis milyen idős korunkban érünk el a szellemi teljesítőképességünk csúcsára. Egy friss kutatásban sakkozók képességeit vizsgálták meg, és arra jutottak, hogy az agyi funkciók nagyjából a harmincas éveink közepén érik el a legmagasabb szintet.

Húszéves korunktól rohamos a fejlődés

Az eddigi tudományos álláspont szerint az emberek többségének kognitív képességei valamikor az életük közepén kezd csökkenni, majd onnantól folyamatosan romlik. Hogy ezt pontosítsák, a párizsi Institut Polytechnique, a Ludwig-Maximilians-Universitat München és az Erasmus Egyetem kutatói az elmúlt 125 évben élt sakkozók eredményeit vizsgálták meg. Az ebben a sportban nyújtott teljesítmény ugyanis a szellemi teljesítőképességgel is párhuzamba vonható.

A kutatók mintegy 24 ezer profi sakkmérkőzés menetét és eredményeit hasonlították össze, a legkorábbit 1890-ben, a legutolsó pedig 2014-ben játszották. Összesen 4294 játékos versenyeredményét tanulmányozták, akik közül 20 világbajnok volt. Pályájuk elejétől a végéig elemezték a sakkozók teljesítményét és megpróbálták meghatározni azt az életkort, amikor szellemileg a legjobb formában lehettek. Nem csak a győzelmeket nézték, hanem elemezték a versenyeiket is, a lépéseiket pedig egy mesterséges intelligencia pontozta, amely az optimális lépésekkel hasonlította a mozdulatokat össze.

Gyerekkorban a szellemi teljesítőképességünk még rohamosan fejlődik. Fotó: Getty Images

Megállapították, hogy a legtöbb játékos teljesítménye 20 éves koráig gyors ütemben növekedett. Még ezt követően is fejlődést figyeltek meg, a teljesítményük azonban egyre lassabb mértékben javult, amíg hozzávetőlegesen 35 éves korukig el nem ért a csúcsra. A játékosok többsége körülbelül 10 évig tudta magát tartani ezen a szinten, 45 éves kort követően azonban a készségek először lassan, majd egyre gyorsabb ütemben romlani kezdtek.

A kutatók azt is megállapították, hogy a játékosok teljesítménye az elmúlt 125 évben nőtt, különösen a fiatalok körében. Nagy ugrást figyeltek meg a sakkozók teljesítményében az 1990-es évek elején, valószínűleg azért, mert ekkortól kezdtek elterjedni a számítógépes sakkprogramok is. Márpedig a számítógép kemény ellenfél, amelyet csak komoly agymunkával és sok gyakorlással lehet sarokba szorítani a sakktáblán. Épp emiatt gyakorlottabbak és tapasztaltabbak is a modern sakkozók, sokkal több mérkőzést játszanak, mint az egy évszázaddal korábban élt sporttársaik.