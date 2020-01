Érdemes már azelőtt felkészíteni a szervezetünket a betegségek elleni küzdelemre, hogy a valódi járványszezon beköszöntene. A teendők közé tartozik például a védőoltások beadatása, a vitaminraktárak feltöltése, a rendszeres testmozgás, a stressz elleni küzdelem stb. Minél egészségesebbek, erősebbek és kiegyensúlyozottabbak vagyunk az influenzaszezonban, annál kisebb az esélye annak, hogy mi magunk is megbetegszünk.

Ezért veszélyes a beteg a családban

Ha a családtagunk, gyermekünk megbetegszik, ne csak az illetőt lássuk el immunerősítő szerekkel, vitaminokkal, probiotikumokkal, hanem mi magunk is szedjük ezeket. Ezek a szerek ugyanis nemcsak a betegségek elleni küzdelemnél lehetnek a segítségünkre, de a fertőzések megelőzésében is nagy szerepük van. A legfontosabb szerek közé tartozik a C-vitamin és a cink, de olyan gyógynövényeket is kipróbálhatunk, mint az echinacea vagy az bodza.

Betegápolás otthon Az otthon ápolt beteg körül rengeteg a teendő: az érintettet nemcsak megfelelően kell ellátni, hanem arra is ügyelni kell, hogy életminősége ne romoljon az adott lehetőségek között. Mire figyeljünk?

A rendszeres kézmosás otthon is rendkívül fontos (az antibakteriális szappan használatát azonban mellőzhetjük, ez ugyanis nem hatékonyabb, mint a hagyományos változat), de a rendszeres takarításnak, fertőtlenítésnek is nagy szerepe van. Különösen azokat a felületeket tisztítsuk rendszeresen, amelyekhez mindenki gyakran hozzáér. Ezek közé tartozik például a villanykapcsoló vagy a távirányító. Arra is ügyeljünk, hogy minél kevesebbet érintsük meg az arcunkat.

Lehetőleg tartsuk távol a beteget a konyhától, mert a kezén rengeteg fertőző részecske lehet, és a tüsszentésekkel is nagyon sok mikrobát szórhat szét. Az ételeket úgy válasszuk meg, hogy könnyen emészthetőek, vitamindúsak legyenek. Érdemes olyan zöldségeket is felhasználni a főzésben, mint a fokhagyma, a gyömbér, a kurkuma, a chilipaprika, ezek ugyanis nagyon jó hatással vannak az immunrendszerünkre, a gyulladásokat is csökkentik, és a mikrobákat is elpusztítják. Az egyik legjobb házi gyógymódnak tartott húsleves kedvező hatásait pedig kutatások is igazolták.

Kisgyermekek puszilgatása és a csókolózás

Mivel ezek a felsőlégúti betegségek cseppfertőzéssel terjednek, ezért a nyál is fertőz. Ugyanakkor senkinek nem lehet megtiltani, hogy a szeretteit megpuszilja, vagyis mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy vállalja-e afertőzéskockázatát. Bár ezek a vírusok szexuális úton nem terjednek, de a túlságosan megterhelő fizikai tevékenységek egyáltalán nem segítik a gyógyulást, sőt akár ronthatják a beteg állapotát is.

Ezt akkor is érdemes figyelembe venni, ha a gyógyszerek hatására elég erősnek érzi magát a párunk. Ha tehetjük, a betegség ideje alatt aludjunk külön szobában, még akkor is, ha a jól esik a párunk közelsége. Az ugyanis, ha a másik sokat tüsszög, köhög, nemcsak a fertőzésveszélyt növeli, de az alvásunkban is zavarhat. Ha tehát külön alszunk, mindketten jobban pihenhetünk, csökkentjük a továbbfertőződés esélyét, a családtagunk pedig gyorsabban felépülhet.