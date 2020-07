Meglepő bajt jelezhet a lábfej fájdalma

Sok nő tanúsíthatja, hogy a hegyes orrú, magas sarkú, illetve a túl lapos talpú, nem jól tartó cipő lábfejfájdalmat okozhat, de dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont sebésze, traumatológus, sportorvos arra is figyelmeztet, hogy anatómiai vagy a gerincből kiinduló idegi probléma miatt is jelentkezhet ilyen tünet.

Mitől fájhat a lábfej?

Nem megfelelő cipő, sarkantyú, Morton-neuroma: közismert, hogy hegyes orrú, magas sarkú és a túl lapos talpú cipő viselése is komoly irritációt és égő fájdalmat okozhat a lábfejben, ami a természetellenes helyzet miatt alakul ki. Egyes esetekben a lábfejben ún. sarkantyú is megjelenhet, amely tulajdonképpen az izmok eredésénél kialakuló csontkinövés. Ez az állandó súrlódás következtében egy idő után nyomhatja a közeli idegeket, ami szintén fájdalomhoz, duzzanathoz, érzékenységhez vezethet . Kialakulhat még lábfejfájdalom az ún. Morton-neuroma miatt, amely a talpon végigfutó talpi ideg jóindulatú daganata, és szintén gyakran összefüggésbe hozható a nem ergonomikus cipők rendszeres használatával.

Gerincprobléma: sokakban fel sem merül, hogy a lábfájdalmat összekapcsolják az alsó gerincszakasz problémájával, az isiásszal. Bár az isiász (ülőideg-gyulladás vagy ülőideg zsába) legfontosabb és leggyakoribb tünete valóban a derékfájdalom, ez kisugározhat valamelyik láb irányába, és ütögetéssel is kiváltható. Az isiász nem önálló kórkép, hanem a gerinc deréki szakaszából eredő fájdalmas tünetek együttese, amelynek számos oka lehet, a többi között például ezek:

- deréki szakaszon jelentkező porckorongsérv,

- degeneratív porckorong betegség,

- ágyéki gerinccsatorna szűkület,

- csigolyaelcsúszás az elhasználódás miatt,

- a nagy igénybevétel miatt keletkező sorozatos mikrotraumák, amelyekből idővel fáradásos törés alakulhat ki.

A lábfejfájdalmat nem csak a rossz cipők okozhatják. Fotó: Getty Images

El kell dönteni, nem a gerinc okozza-e a fájdalmat

Lábfejfájdalom esetén sokan azonnal talpbetétet vesznek, holott a legfontosabb feladat, hogy eldöntsük, vajon nem gerinceredetű-e a lábfájdalom. Éppen ezért a fizikális vizsgálatnál azt is felmérjük, jelent-e nehézséget a láb felemelése, a lábujjhegyen járás, jelentkezik-e gyengeség a lábfejben, van-e nehézlábérzés. Akkor is gyanakodhatunk gerincproblémára, ha csak az egyik lábfejben jelentkezik a panasz. Ha mindkét láb érintett, valószínűleg nem isiászról van szó, de az olyan gerinceredetű betegségek, mint az ágyéki gerinccsatorna szűkület vagy a csigolyaelcsúszás, mindkét lábfejben okozhatnak panaszt - ismerteti dr. Páll Zoltán.

Ha kiderül, hogy nem gerinceredetű ok a probléma, olyan hagyományos módszerekkel próbálkozhatunk, mint a pihentetés, a felpolcolás, és természetesen érdemes megfogadni az orvos tanácsát a cipőviselésre vonatkozóan is. Bármilyen oka is van a problémának, mindenképpen cél afájdalomcsökkentése, amely számos módon szóba jöhet, és a kiinduló problémától függ a módszer megválasztása. Jó megoldás lehet a célzott injekció, amikor is közvetlenül lehet eljuttatni a hatóanyagokat az idegnyomási ponthoz.

Hatékony segítség lehet még az orvosi kollagéninjekció, a természetes mechanizmusokra alapuló lökéshullám-terápia és a non-szteroid, izomlazító hatású infúziós kúraszerű kezelések is. Súlyos, gerinceredetű probléma esetében pedig meg kell fontolni az idegsebészeti műtét lehetőségét. Ha a páciens túl van a fájdalom akut szakaszán, következhet a gyógytorna, amelynek célja a gerincet tartó, így az ideggyököt felszabadító izmok, mély hátizmok és a láb izmainak erősítése, kondícióban tartása.