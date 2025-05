Lumbágó lehet, ha így fáj a hátad – a rossz testtartás is árulkodó lehet

Lumbágóval, azaz hirtelen fellépő derékfájással szinte mindenki találkozik élete során. Van, aki már 30 éves kora körül megtapasztalja, az életkor előrehaladtával pedig egyre nagyobb eséllyel fordul elő a probléma. Lumbágó esetén jellemzően az utolsó ágyéki csigolya és a keresztcsont kapcsolódásánál, aszimmetrikusan érezzük a fájdalmat, általában tompán. Ugyanakkor akár élesen kisugározhat a farizmokba, a csípőbe vagy a lábakba is – olvasható a The Advanced Spine Center oldalán.

Ahogy a Cleveland Clinic írja, mindez tartásproblémákhoz is vezethet, mivel az érintettek inkább kissé görbén tartják a felsőtestüket, hogy elkerüljék a fájdalmat. Merevséggel is járhat a probléma: például ülés után nehezen megy a felállás, szükség lehet nyújtásra vagy némi sétára is. A mozgási tartomány is beszűkülhet.

Ne halogassuk az orvost, ha lumbágóval küzdünk! Fotó: Getty Images

Fontos, hogy orvos is megvizsgáljon ilyenkor, mert olyan betegségek is lehetnek mögötte, mint a csigolyák közötti ízületek kopása, vagy a csigolyák csontritkulása (utóbbi főleg idősebb nőknél). Ezekben az esetekben az alapprobléma kezelése is szükséges ahhoz, hogy a lumbágóval járó fájdalom enyhüljön. A szakemberek általában valamilyen képalkotó vizsgálatot kérnek, röntgent, CT-t vagy MR-t, hogy kiderüljön a fájdalom oka.

Több módszer segíthet

Ha nincs egyéb egészségügyi panasz a fájdalmon kívül, akkor többféle módszer segíthet azt enyhíteni. Egyes esetekben ízületi injekciós terápiára van szükség, amikor közvetlenül a fájdalmas ízületek köré fecskendezik be a fájdalomcsillapító készítményeket. Ez rövid időn belül a fájdalom enyhüléséhez vezet.

Van, akinek gyógytornára van szüksége, amivel tartós javulás érhető el. Általa ugyanis megerősödnek és rugalmasabbá válnak az izmok, valamint a testtartás is helyrehozható. Végső esetben műtétre is szükség lehet.

Rendszeres mozgással megelőzhetjük

Lumbágó esetén is a legjobb, ha a megelőzésére törekszünk. Noha nem lehetséges minden esetben kivédeni, de sokat tehetünk általános egészségünkért azzal, ha megszabadulunk a túlsúlytól, illetve megtartjuk ideális testsúlyunkat, mivel így kevesebb terhelés éri a csigolyákat és a porckorongokat. A has-, csípő- és hátizmok erősítése is segíthet, például pilates segítségével. Ha súlyokkal akarunk dolgozni, a sérülések elkerülése érdekében a lábunkkal emeljünk, ne a hátunkkal. Ne feledkezzünk meg a bemelegítésről sem fizikai tevékenység vagy sportolás előtt. A gyengéd nyújtásokkal is megelőzhetjük a sérüléseket.