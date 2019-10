Mennyi káliumra van szükségünk 50 felett?

Milyen jelek esetén gyanakodjunk káliumhiányra? Részletek itt.

Mi a közös a burgonyában, a banánban, a fehérbabban, a paradicsomszószban és a szárított sárgabarackban? Egyebek mellett az, hogy mindegyiknek magas a káliumtartalma. Ez az ásványi anyag többek között a vérnyomás egészségéért is felelős: hiányában jelentősen megnő amagas vérnyomáskialakulásának esélye. Egy amerikai kutatás pedig arra is rávilágított, hogy a megfelelő káliumszint segít csökkenteni a menopauzán túlesett nőknél a stroke kialakulásának kockázatát.

Létfontosságú anyag

A kálium létfontosságú a sejtek megfelelő működéséhez, és abban is segít, hogy a vérkeringés megfelelő legyen testünk valamennyi szervénél. Ugyanakkor a káliumhiány egyáltalán nem ritka, pedig fontos egészségesen tartani a szintjét a szervezetben, hiszen szívünk és csontjaink egészségére is komoly hatással van.

A banán nagyszerű választás a káliumpótlásra

Az étkezéssel is pótolhatjuk

A káliumot bevihetjük táplálékkiegészítők segítségével is, de a szakértők szerint legjobb, ha inkább természetes módon, azaz káliumban gazdag ételek fogyasztásával tesszük. A dolog egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen számos ételben jó adag van belőle. Ilyen például a héjában sült burgonya, a fehérbab, a szárított sárgabarack, a banán, a sárgarépalé és a paradicsompüré is. Sok van belőle még a halfélékben, a mangóban, a papajában, az avokádóban és a joghurtban is.

Az energiaszintre is hatással van

A menopauza után lévő nőknek mindezekből rendszeresen kellene fogyasztaniuk, mert a korábban felsoroltak mellett a kálium erősíti az immunrendszert, segíti az emésztést, támogatja a szív egészségét, és az energiaszintre is hatással van.

Forrás: care2.com