Az öregedéssel kapcsolatos lelki problémák nem alaptalanok, hiszen például a fogamzó képesség elvesztése nagyon is valós probléma még akkor is, ha ebben a korban már a legtöbb nőnek kialakult családja, felnőtt gyermekei vannak. A hüvely nyálkahártyájának szárazsága, a közösülés esetleges fájdalmassága, a lanyhuló nemi vágy, az orgazmuskészség csökkenése sokaknak okoz keserű perceket partnerkapcsolatukban. A hőhullámok, a kialvatlanság, a rossz hangulat, az önértékelés elvesztése sem kedveznek a szerelmi életnek.

Egyáltalán lesz még szerelem, lesz még házasélet? Hova tűnt az önbizalom? Hiszen aki a tükörből visszanéz esetleg kissé hízásnak indult, hullik a haja és mintha bőre sem a feszesedés irányába mutatna. Már rég nem tud lemenni spárgába, és jó kedv esetén sem képes cigánykereket vetni (különben is vigyázni kell a törékenyebb csontokra). Minden nőnek eljön egyszer ez az utazás és csak rajtuk múlik, hogy rémálom lesz-e, vagy egy nagy kaland.

Nagy kaland

A szélsőséges érzelmi áramlatokat is meg lehet élni pozitívan. A régi eldobása az újjal való gazdagodás lehetősége.. Ezek a mondatok nem csak frázisok, hanem előremutató, pozitív gondolatok, amelyeket érdemes elmélyíteni magunkban. Agyunknak óriási hatása van testünkre, a szomatikus tünetekre és a szexualitásra is. Tudnunk kell, hogy a szex nem csak egy fiziológiai jelenség. Még középkorban is továbbképezhetjük magunkat szexualitásról és nemiségről szóló könyvekkel, videókkal.Új ötletek, módszerek alkalmazásával életmód változtatással gazdagabbá tehetjük életünket. Akár meg is fiatalodhatunk!