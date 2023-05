Ezért fontos átöltözni amint hazaérünk

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek egyébként az egészséges embernél semmilyen reakciót nem váltanak ki. A klasszikus allergia elsődleges oka a hízósejtek és IgE antitestek részvételével lezajló immunreakció. Bármilyen anyagot, ami antitest-termelést vált ki, antigénnek, azokat, amelyek antitest-termelést és további immunreakciókat (allergiás reakciót) váltanak ki, allergéneknek nevezzük.

Allergia tünetei, fajtái

A légúti allergiás reakciókat leggyakrabban a levegőben szálló pollenek, a virágporszemek idézik elő. A közhiedelmekkel ellentétben azonban nem maga az allergén betegít meg, hanem az immunválasz, amelyet ilyenkor produkál a szervezet. Általában tüsszögéssel, allergiás kötőhártya-gyulladással, szemvörösséggel és -viszketéssel, kellemetlen, véget nem érő vizes orrfolyással, orrdugulással reagálunk az allergénekre. Tavasszal elsősorban a fákról (például mogyoró, nyír, éger, kőris, tölgy, szilfa) a levegőbe jutó pollenek, később pedig az olajfa, nyárfa virágpora a legfőbb allergén. Nyáron többnyire a pázsitfüvek, illetve egyes gabonafélék (rozs, kukorica) okoznak sokaknak allergiás panaszokat, augusztusban és szeptemberben pedig a gyomok, az ürömfélék, az útifű, a csalán és a parlagfű.

A KINT VISELT RUHÁKAT CSERÉLJÜK LE, AHOGY HAZAÉRTÜNK. FOTÓ: GETTY IMAGES

A lakáson belüli allergének közül a poratka, a háziállatok szőre, tolla okoz leggyakrabban egész éves légúti allergiát. A köznyelvben házipor-allergiának nevezett betegség hátterében valójában nem a házi por, de még nem is a poratka, hanem utóbbinak a levegőben szálló ürüléke áll. Ez az ürülék az, amely belélegezve kiváltja a jellegzetes allergiás tüneteket.

Nyáron lényegesen hosszabb időt töltünk a szabadban, ez pedig többféle nyári allergia forrása lehet. Ilyen például a túlzott napozás miatt kialakuló nap-eritéma vagy „napcsalán”, a bőr természetes védelmi reakciója. Égő érzéssel, heves viszketéssel, hámsérüléssel járhat, és néhány esetben maradandó bőrsérülések is keletkezhetnek.

Ezekre figyelj, ha megbolondulsz az allergia kínzó tüneteitől

1. Keressünk fel allergológust, aki személyre szabott kezelést állít össze, hosszú távon is biztonsággal használható készítményekkel, amelyek az allergiás tünetek kezelésére és a szövődmények megelőzésére alkalmasak.

2. Sűrűn cseréljük az ágyneműt és a kint viselt ruhákat is cseréljük le, ahogy hazaértünk. A nap során kint viselt ruhánkat hazaérkezést követően szerencsés azonnal lecserélni, hogy ezzel se vigyük be otthonunkba a nap során megtapadt pollenszemcséket. Az ágyneműinket is cseréljük gyakrabban, mert ezen is megtapadhatnak az apró részecskék, melyek szellőztetés során, vagy akár hajunkról, kisállatunk szőréről kerülnek oda.

3. Kövessük figyelemmel a pollenjelentéseket. A pollennaptárral alapvetően érdemes készülni azoknak, akik a tünetekkel kínlódnak. Ám azzal is számolni kell, hogy az időjárás nagyban befolyásolja a növények virágzását, így sok esetben eltolódnak vagy épp hamarabb kezdődnek a nehézségekkel teli hetek, hónapok. Azoknak, akik ismerik az allergiás időszakokat, és tudják, mi hat rájuk, érdemes felkészülni a szezonra és beszerezni azokat a bevált gyógyszereket, amelyek csillapítják a kellemetlen tüneteket. A szakemberek szerint nem szabad megvárni, hogy nagyon felerősödjenek a tünetek.

4. Amennyiben vény nélküli allergiaellenes gyógyszert szedünk, akkor legyünk körültekintőek a választásnál. A sokféle készítmény között van, amelyik gyorsabban hat, vagy jobban csökkenti az orrpanaszokat, és van, amelyik hatékonyabb csalánkiütés esetén. Sőt vannak készítmények melyek egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mértékben álmosítanak, ami szintén fontos szempont lehet. Válasszunk személyes igényünk szerint, mert nem egyformák a tüneteink, és nem mindenkinek ugyanaz a készítmény válik be.

5. Olykor szükségszerű lehet hatóanyagot váltanunk. Megtörténhet, hogy egy korábban jól bevált készítmény egyszer csak már nem hat eléggé. Váltás esetén mindig konzultáljunk orvosunkkal, gyógyszerészünkkel.

6. Pollenallergia esetén használjunk naponta többször tengervizes orrspray-t, mely természetes, így nem okoz hozzászokást. Funkciója, hogy lemossa orrnyálkahártyánkról az allergéneket, továbbá hidratálja, regenerálja a gyulladt orrnyálkahártyánkat.

7. Általában délben, koradélután a legmagasabb a pollenkoncentráció, ezért, ha tehetjük, a szabadban végzendő tevékenységeket inkább időzítsük kora reggelre vagy estére, ugyanígy a lakás szellőztetését is.

8. Pollenallergia esetén ne szárítsuk a ruhánkat szabad levegőn.

