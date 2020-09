Mi a teendő, ha valami a szemünkbe megy?

Milyen tünetek esetén gyanakodhatunk szemárpára? Részletek itt.

Lehetnek olyan esetek, amikor nem fogjuk tudni magunk eltávolítani a szemünkbe került idegen testet, azaz muszáj orvosi segítséget kérnünk. Mint azt a brightside.me összefoglalója írja, e körbe tartozik, ha valamilyen vegyi anyag megy a szemünkbe, idegen test csapódik nagy sebességgel a szemgolyónknak, illetve ha üvegszilánk vagy fémforgács kerül a szemünkbe. Ha viszont csak porral vagy homokkal van dolgunk, először próbáljuk meg bő vízzel kimosni. Amennyiben szemünk ezt követően mégis vörös, fáj, esetleg látásunk homályos, akkor szintén menjünk inkább orvoshoz a panasszal.

Ha valami belemegy a szemünkbe, nem szabad ösztönösen dörzsölgetnünk. Fotó: Getty Images

Nagyon fontos, hogy mindig alaposan mossunk kezet, mielőtt a szemünkhöz érnénk! Ezt sokan hajlamosak elfelejteni a hirtelen jött probléma közepette, csakhogy így számos kórokozót juttathatnak a szemükbe, ami fertőzésveszéllyel fenyeget. Első lépcsőként mindig próbáljunk meg sűrűn pislogni, hátha az így termelődő könnyek maguktól kimossák a szennyeződést. Semmiképp se dörzsöljük viszont a szemet, hiába ez lenne az ösztönös reakció, mert csak még nagyobb bajt idézünk elő vele.

Így "mossuk" ki a szemünket

Az is lényeges kérdés, hogy meg tudjuk-e állapítani, egyáltalán mi ment a szemünkbe. Óvatosan húzzuk szét a szemhéjakat, mozgassuk körbe, illetve le és fel a szemgolyónkat. Ha a szemhéj alatt van az idegen objektum, óvatosan megpróbálhatjuk egy benedvesített fültisztító pálcikával is eltávolítani. Gyógyszertárban kapható szemfürdővel is próbálkozhatunk, követve persze a dobozában található használati utasításban foglaltakat. Folyó vízzel szintén megpróbálhatjuk kimosni a szemet, de ha ez a módszer ijesztőnek tűnik, akkor töltsünk meg egy tálat tiszta vízzel, nyomjuk bele az arcunkat, majd pislogjunk párat - valószínűleg ez is segíteni fog.

Ha csili vagy más csípős fűszer ment a szemünkbe, akkor ne próbáljuk vízzel kimosni, mert ettől csak rosszabb lesz! Ilyenkor próbálkozzunk inkább tejjel. Először mossunk alaposan kezet, majd kicsit áztassuk tejbe is az ujjainkat, hogy biztosan megtisztítsuk a fűszermaradékoktól. Ezután tejbe áztatott papírtörlővel töröljük át a szem környékét, illetve tegyünk a szemre tejbe mártott papírtörlőt.