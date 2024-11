Már egy vérvételből is kiderül, milyen betegségek jelentenek ránk veszélyt

A modern orvoslás alapját a labordiagnosztikai vizsgálatok jelentik, egy vér- vizelet- vagy székletvizsgálat alapján ugyanis a páciens általános egészségi állapotáról is átfogú képet kaphatnak az orvosok. A laborleleten feltüntetett paraméterekből ráadásul olyan, rejtőzködő betegségek nyomai is kiolvashatók, amelyek jelenlétére addig semmilyen látványos tünet nem hívhatta fel a figyelmet. Ahogy az egészségügy rohamosan fejlődik, úgy a laborvizsgálatok területén is sorra érkeztek azok az innovációk, amelyek segíthetik egy-egy betegség korai felismerését. Sőt: a mikrobiom (vagyis a bélrendszerünkben élő baktériumok közössége), valamint a vér vizsgálata alapján azt is megállapíthatják már, mekkora eséllyel alakulhat ki nálunk valamilyen daganat, veszélyeztetnek-e minket szívproblémák vagy pajzsmirigy-rendellenességek. Ennek tudatában pedig a helyes életmóddal mi is megtehetünk mindent annak érdekében, hogy elkerüljük a kialakulásukat.

OKOSLELET: kiderülhet, milyen betegségek veszélyeztetnek minket

A hosszú távú egészségmegőrzésben kiemelt szerepük lehet az úgynevezett OKOSLELET szolgáltatásnak, amelyek a mesterséges intelligencia segítségével értelmezik a laborleleteinket – mondta Póda Tamás, a SYNLAB Hungary Kft. kereskedelmi és marketingigazgatója. Az OKOSLELET elkészítéséhez ugyanúgy vért vesznek tőlünk, mint sok más labordiagnosztikai vizsgálat során, a leleten is feltüntetett adataink mélyebb értelmezéséhez azonban egy számítógépes algoritmus segítségét is igénybe veszik. A szoftver több évtizednyi betegadat alapján kockázatbecslést végez arról, hogy hasonló laborértékű embereknél milyen arányban alakultak ki bizonyos betegségek. Összesen tizennégy különböző betegségcsoportra vonatkozóan, könnyen értelmezhető módon, százalékosan és színskálákkal illusztrálva is bemutatja, mekkora esélyünk van, hogy az adott betegségek kialakulnak nálunk.

Egy egyszerű vérvizsgálat fontos dolgokra hívhatja fel a figyelmet. Fotó: Getty Images

Egy ilyen vizsgálatnak köszönhetően rengeteg pénzt, időt és energiát is spórolhatunk, hiszen utána célirányosan már csak azokat a szűrővizsgálatokat kell elvégeznünk, amelyek valóban fontosak a mi egészségünk számára. „A gazdasági nehézségek, illetve a magánegészségügyi szolgáltatások drágulása miatt az átlagember számára is fontos, hogy a lehető leghatékonyabban költhesse el az egészsége megőrzésére félretett pénzt. Az OKOSLELET eredményeinek köszönhetően olyan vizsgálatokat választhatunk, amelyre személyre szabottan nekünk van szükségünk, és elegendő egy jól célzott, személyre szabott labordiagnosztikai csomagot választanunk” – mondta el Póda Tamás.

Fontos dolgokról árulkodhat a bélmikrobiom

Nem csak a vérünk, de a bélrendszerünkben lévő baktériumok közösségét alkotó mikrobiom vizsgálata is fontos információkkal szolgálhat az egészségünket illetően. A bélflóra állapotával ugyanis számos betegség hozható összefüggésbe, például a gyulladásos bélbetegségek, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri problémák, az autoimmun betegségek, a depresszió és bizonyos daganatok is. A jótékony bélbaktériumok összetételét számos tényező befolyásolhatja a stressztől a táplálkozási szokásainkig, a bélflóra összetétele ráadásul egyénenként eltér, olyan egyedi, akár az ujjlenyomatunk. Egy székletelemzés – amelyhez elegendő a vécépapírról gyűjtött, apró minta – átfogó képet adhat a bélrendszerben lévő baktériumközösségről, és azonosíthatók belőle olyan baktériumok is, amelyek gyulladással, vagy komolyabb betegségekkel hozhatók összefüggésbe. „Mivel a bélrendszer 70 százalékban felel az immunrendszerünk működéséért, így a mikrobiom egyensúlyának felborulása az általános egészségünkre is súlyos hatással van. Ezzel a vizsgálattal az is megállapítható, melyek azok az élelmiszercsoportok, amelyeket nem képes a páciens megfelelően megemészteni, így kialakítható a számára ideális diéta. Ezzel olyan súlyos betegségeket előzhetünk meg, mint például a diabétesz, vagy számos emésztőrendszeri megbetegedés” – hangsúlyozta Póda Tamás.

Milyen gyógyszereket szedjünk? Ezt is könnyen kideríthetjük már

A különböző gyógyszermellékhatások is rengeteg embernek okoznak problémát, amelyek szintén kiszűrhetők bizonyos laborvizsgálatok segítségével. Létezik már olyan speciális genetikai vizsgálat, amely egy egyszerű vérvétel alapján megállapítja, melyik gyógyszert érdemes választani bizonyos tünetek esetén. A farmakogenetikai vizsgálattal feltérképezhetik, hogy bizonyos gyógyszerhatóanyagokat hogyan tud metabolizálni, vagyis feldolgozni a vizsgált személy szervezete, milyen hatóanyag javasolt számára, és melyiket érdemes kerülni. Egy fejfájás csillapítására például többféle készítmény is elérhető, ezzel a vizsgálattal kideríthető, melyiket érdemes szednünk közülük. Ezzel Póda Tamás szerint elkerülhető, hogy olyan gyógyszerek szedésével terheljük a szervezetünket, amelyek csak korlátozott mértékben csillapíthatják a tüneteinket, vagy éppen hogy újabb panaszokat váltanak ki.

A SYNLAB Hungary Kft. kereskedelmi és marketingigazgatója hangsúlyozta: a felsorolt vizsgálatokat életkortól és egészségi állapottól függetlenül mindenkinek érdemes elvégeznie. Segítségükkel ugyanis kialakítható egy olyan személyre szabott, egészséges életmód, amely súlyos betegségek kockázatát csökkenti a minimálisra. A laborvizsgálat kiválasztása előtt konzultálhatunk a labordiagnosztikai cég szakértőivel is az esetleges tüneteinkről és egészségi állapotunkról, akik segíthetnek a megfelelő vizsgálat kiválasztásában.