A tartós stressz így hat a testre

A stressz alapvetően egy természetes reakció, amelyet szervezetünk a mindennapi kihívásokra és a potenciálisan veszélyes helyzetekre ad válaszként. Ez a készenléti állapot segíti a gyors döntések meghozatalát, valamint felkészíti testünket az esetleges küzdelemre vagy menekülésre. A mai rohanó világban azonban könnyen állandósul a feszültség, hiszen adódhatnak olyan élethelyzetek - például a munkakörünk miatt -, amikor úgy érezzük, egy pillanatra sem állhatunk meg, hogy megnyugodjunk és relaxáljunk. Ennek a feszített élettempónak azonban komoly következményei lehetnek az egészségünkre nézve.

Mit tehetünk a munkahelyi stressz ellen?

Egyes becslések szerint a felnőttek 43 százaléka szenved valamilyen szinten a stressz egészségkárosító hatásaitól, és az orvoshoz forduló betegek 75-90 százaléka olyan panaszokkal vagy betegségekkel küzd, amelyek összefüggésbe hozhatóak a tartós feszültséggel. De a hangulatzavarok jelentős részének kialakulását is a kezeletlen krónikus stressznek tulajdonítják. Amerikában pedig hivatalosan is a munkahelyi veszélyforrások közé sorolják a stresszt, és a nyomán kialakult egészségügyi problémák kezeltetése évente több mint 300 milliárd dollárba kerül az országban.

A tartós stressz számtalan egészségügyi problémát előidézhet. Fotó: Getty Images

Több fronton is támadja a szervezetet

A stressz hatására szervezetünkben különböző hormonok szabadulnak fel. Ezek felelősek egyebek mellett a szívverés és a légzés felgyorsulásáért, valamint az izmok megfeszüléséért is. Ám ha stressz-szintünk tartósan magas marad, akkor várhatóan gyakori vendég lesz az életünkben az ingerlékenység, a szorongás, afejfájásés az álmatlanság is. A tartós feszültség ezeken kívül

fokozhatja a gyomorsav termelődését, ami gyomorégés kialakulásához vagy annak súlyosbodásához vezethet;

a légzést segítő izmok megfeszülését okozhatja, amely következményeként légszomj léphet fel;

hosszú távon jelentősen legyengíti azimmunrendszervédekezőképességét, így sebezhetőbbé válunk a fertőzésekkel szemben;

magasvérnyomás-betegséget idézhet elő, amely károsítja az ereket és növeli a szívroham rizikóját;

a májat a glükóztermelés fokozására ösztönzi, ezáltal tartósan megemelheti a vércukorszintet, és idővel 2-es típusú cukorbetegségre hajlamosíthat;

mind a férfiaknál, mind a nőknél megzavarhatja a reproduktív rendszer működését, amely megnehezítheti a fogantatást;

a férfiaknál merevedési zavarokhoz vezethet;

mindkét nem esetében csökkentheti a szexuális vágyat;

a hormonszintek ingadozását idézheti elő, amely felboríthatja a nők menstruációs ciklusát, sőt, akár a havi vérzések elmaradását is okozhatja;

az emésztőrendszerre is káros hatással van, emiatt pedig hányingert, gyomorfájdalmakat és egyéb hasi panaszokat tapasztalhatunk;

izommerevséghez, valamint gyakori nyak- és hátfájáshoz vezethet.

A stressz nyomai a leleteken

Ha életvitelünk miatt tartunk attól, hogy már a mi egészségünkön is komoly nyomokat hagy a stressz, érdemes néhány laborvizsgálatot évente elvégeztetni, amellyel szemmel tarthatjuk a tartós feszültséggel összefüggő problémákra utaló paraméterek alakulását. Ajánlott megnézetni például azokat az értékeket, amelyek jelezhetik, ha az állandó stressz hatására valamilyen változás állt be a belső szervek működésében. A magas koleszterin- és vércukorszint utalhat a feszített munkatempó szív- és érrendszerre gyakorolt negatív hatásaira, egyes hormonok mennyisége pedig a stressztűrésben fontos szerepet játszópajzsmirigyés mellékvese működéséről ad képet. A stressz hatására csökkenhet a szervezet vas-, nátrium-, kalcium-, kálium-, D-vitamin- és magnéziumellátottsága, ezek alacsony szintje ráadásul tovább súlyosbíthatja az ingerlékenységet és az egyéb, stresszel járó tüneteket. Így ezek mennyiségét is javasolt szemmel tartani.

A rendszeres szűrővizsgálatok előnye, hogy az esetleges problémákat időben elkezdhetjük kezelni - például gyógyszerrel vagy életmódváltással -, még mielőtt komolyabb károkat okoznának. Az eredmények továbbá jó ösztönzőként hathatnak ránk abban a tekintetben, hogy megpróbáljuk mérsékelni a ránk nehezedő stressz mennyiségét, illetve megtanuljuk jobban kezelni és levezetni a mindennapi feszültséget.