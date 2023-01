Ne hajtsuk hátra a fejünket: így kell kezelni az orrvérzést

Az orrvérzés leggyakoribb oka, hogy elpattan egy ér az orrban. Mégpedig azon a területen, ami igen érzékeny: öt artéria végződéséből összefonódó érhálózat, ami vérrel látja el az orrsövényt. Ezek az erek közel vannak a felszínhez, ezért nagyon sérülékenyek – egy ütés vagy egy erősebb orrfolyás, és már indul is az orrvérzés. Ám mostanra kiderült: valójában nem múlik el gyorsabban az orrvérzés, ha a fejünket hátrahajtva várunk – írja a Telex.

A fej hátradöntésével valóban kevesebb vér fog a szőnyegre csöpögni, annak a vérnek azonban valahová mégiscsak folynia kell, így ha nem kifelé, akkor befelé fog. A fej hátradöntése ezért annyiban még bonyodalmat is okozhat, hogy segíti a vér nyelőcsőbe jutását. Ez akár fuldoklást is kiválthat, a vér pedig a gyomorba továbbutazva hányást vagy hasmenést idézhet elő. Kisebb eséllyel, de a légutakba is bejuthat, extrém esetben (ha baktériumokat is magával visz) fertőzést okozva.

Pont hogy előre...

Az amerikai háziorvosok szövetségének ajánlása is azt mondja, hogy az orrvérzés ellátásakor biztosítani kell a szabad légutat, majd öt-tíz percen át nyomást helyezni az orrnyereg alatti részre, ahol az orr puha része kezdődik. Eközben pedig a páciens fejének enyhén előre döntve kell maradnia. A legjobb tehát az, ha nagyjából egyenesen, kicsit előrehajolva, fejünket a szívünk vonala fölött tartva ülünk, nyomva tartva az orrunkat az orrnyereg alatt, amíg el nem áll a vérzés. Ez eltarthat akár 15-20 percig is, ám ha hideg borogatást is alkalmazunk, gyorsabban elmúlhat a vérzés.

