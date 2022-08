Ízületi gyulladás: valóban befolyásolja az időjárás?

“Fáj a lábam, jön az eső”, “A térdem előre jelzi a hideget”, "Az ujjaimban érzem, hogy változik az idő" – az ilyen és ezekhez hasonló "időjárás előrejelzések” a mai napig gyakoriak, nem csak a népi jóslás részei. A szakemberek körében azonban nincs egységes álláspont arról, kinél hogyan befolyásolja az időjárás az ízületi gyulladással járó tünetek alakulását. A WebMD témával foglalkozó írásában három friss tanulmány eredményeit idézi, melyek alátámasztják, hogy egyes időjárási jellemzők - nem az időjárásváltozás általánosságban - valóban rossz hatással lehetnek az ízületi gyulladással küzdők állapotára.

Az ízületi gyulladásnak számos fajtája létezik, a tünetek sem egységesek. Fotó: getty Images

Három vizsgálat, összecsengő következtetések

Egy holland tanulmány szerzői 222 csípőízületi gyulladásban szenvedő résztvevőt vizsgáltak. A kutatók megállapították, hogy a betegek fájdalma a légnyomás és a levegő páratartalmának emelkedésével súlyosbodott, emellett egyéb panaszról: ízületi merevségről is beszámoltak.

Egy másik tanulmány 800 csípő-, térd- vagy kézízületi gyulladással küzdő felnőttet vizsgált. A levegő páratartalmának emelkedése esetükben is fokozta a fájdalmat és az ízületi merevséget, különösen hideg időben. Az időjárás-változás azonban általánosságban nem befolyásolta a tüneteiket.

Egy harmadik vizsgálat 2600 résztvevője krónikus fájdalommal küzdött, és többségük valamilyen ízületi gyulladásban is szenvedett. Esetükben a kutatók "szerény kapcsolatot" találtak a fájdalom és a levegő magasabb páratartalma, vagy az alacsonyabb légnyomás és a nagyobb szélsebesség között.

Hogy is van ez?

Korábbi tanulmányok eredményei megerősítették, hogy a levegő páratartalma, a hőmérséklet és a légnyomás változása mind szerepet játszhat az ízületi gyulladást kísérő tünetek súlyosbodásában - idézte a WebMD Robert H. Shmerling reumatológust, a Harvard Health Blog szerzőjét. A szakember a Harvard Health közleményében felidézte, hogy ugyan tisztában van a kutatási eredményekkel, mégsem tudja, mit válaszoljon a pácienseinek, amikor azt kérdezik tőle, miért súlyosbodnak az ízületi fájdalmaik az időjárásváltozás hatására. A pontos összefüggéseket ugyanis még mindig vizsgálják.

"Annak kiderítése, hogy egyesek miért érzik magukat rosszabbul bizonyos körülmények között, míg mások semmilyen változást nem észlelnek – vagy éppen ellenkezőleg, jobban érzik magukat – segíthet, hogy megértsük az ízületi gyulladás egyes típusai közötti finom különbségeket, és azt, hogy bizonyos emberek hogyan reagálnak a körülmények változására" - összegezte Shmerling.

Ahogy arról korábban írtunk, a hőmérsékletváltozás hatására az inak, az izmok és csontszövetek állománya megnyúlhat vagy összehúzódhat, amit a krónikus ízületi bántalmakkal – például rheumatoid arthritis-szel vagy ízületi kopással – élők megérezhetnek. Különösen, ha a változás hátterében hidegfront áll, ilyenkor ugyanis az izmok, az ízületek és a szalagok a szokásosnál is merevebekké válhatnak. Esetükben a fájdalom intenzitása fokozódhat alacsonyabb légnyomás hatására is, amikor az egész testre, ezzel együtt a szövetekre is kisebb nyomás nehezedik. Utóbbiak megduzzadnak, a gyulladás pedig felerősödik.