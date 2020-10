A térd ízületi kopásának fázisai

0. szakasz

Amikor még "normális, egészséges" térdről beszélhetünk. A térdízületek nem mutatják artrózis jeleit - károsodás- és fájdalommentesen működnek. Kezelés: ebben a szakaszban még nincs szükség kezelésre.

1. szakasz

Apró csontkinövések jelenhetnek meg - jellemzően két csont találkozásánál, az ízületnél -, de ezek az elváltozások még olyan kicsik, hogy nem érzékelhető ezek miatt kellemetlenség vagy fájdalom.

Kezelés: a legtöbb szakorvos ebben a fázisban még nem javasol kezelést, legfeljebb csak porcerősítő készítményeket - glüközamint és kondroitint -, illetve olyan mozgásformákat, amelyek lassítják a folyamatot, valamint elviselhetőbbé teszik a későbbi tüneteket.

h i r d e t é s

A térdartrózis második szakaszát még "enyhének" tartják

2. szakasz

A térdartrózis második szakaszát még "enyhének" tartják a szakemberek. Ebben a fázisban a röntgen már kimutatja a nagyobb csontkinövéseket, de a porc még mindig egészséges méretű, ahogy a csontok közötti hézag is. A csontok ekkor még nem dörzsölik egymást. A szöveteket tápláló szinoviális folyadék is elegendő mennyiségben van jelen ahhoz, hogy az ízületek normálisan tudjanak mozogni.

Ugyanakkor ebben a szakaszban tapasztalhatók először a tünetek: egy hosszú séta vagy futás utáni fájdalom, hosszabb nyugalmi helyzet utáni merevség vagy érzékenység guggolás és hajlítás esetén.

Kezelés: ha a porckopást ebben a szakaszban sikerül felismerni és kezelni, akkor könnyen lehet, hogy gyógyszerek nélkül is enyhülés érhető el, illetve megelőzhető a beteg állapotának romlása. Első lépésként érdemes egy szakorvost felkeresni, aki megfelelő étrendet és mozgásformát fog javasolni - például erősítő edzést, melynek fókuszában a térdízület körüli izmok erősítése áll. A sportolás egyik célja lehet a páciens túlsúlyának csökkentése, de azoknak is előnyük származhat a rendszeres sportolásból és egészségesebb táplálkozásból, akik nem küzdenek súlyfelesleggel. Ebben a szakaszban szükség esetén vény nélkül kapható készítmények is használhatóak.

A térdfájdalom kezelése - részletek!

3. szakasz

Ezt "mérsékelt" fázisnak nevezik a szakemberek. Itt a porcon már láthatóak a kopás jelei, és kezd szűkülni a csontok közötti hely, valamint már nemcsak a futás lehet fájdalmas, hanem a térdelés, a lehajlás vagy akár a séta is. Nagyobb megerőltetés után duzzanat jelentkezhet a térd körül, a hosszabb ideig tartó nyugalmi helyzet viszont merevséget eredményez.

Kezelés: a vény nélküli készítmények már nem hoznak enyhülést. Ezek helyett az orvos kortizoninjekciót javasolhat, azonban ezzel sem árt körültekintően bánni, ugyanis egy kutatás szerint az injekció hosszabb ideig tartó használata ronthat a beteg állapotán. Ehelyett sokaknál a hialuronsavas injekció válhat be, de ezt is érdemes alaposan átbeszélni orvosunkkal.

4. szakasz

Ebben a szakemberek által is "súlyosnak" mondott fázisban rettentő kellemetlen és fájdalmas minden olyan tevékenység, mely a térdízület mozgásával jár - így a séta is. A csontok között beszűkül a hely, a porc majdnem teljesen eltűnik, így az ízület merev lesz. A szöveteket tápláló szinoviális folyadék mennyisége is jelentősen lecsökken.

Kezelés: a térd tengelykorrekciós műtétje (osteotomia) megoldást jelenthet - többnyire fiatalabb betegeknél alkalmazzák -, de sokak számára a térdprotézis, más néven térd-arthroplasztika hoz csak enyhülést a fájdalmakra. Könnyen lehet, hogy ezt több beavatkozás is követheti később, de akár évtizedekre is orvosolhatja a térdartrózist.

Forrás: drkashi.science