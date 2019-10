A reggeli merevség így kezelhető

Dr. Arnold Dénes Arnold, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr olyan tanácsokat adott az érintetteknek, amelyekkel csökkenthetik ezt a tünetet.

Gyulladás a háttérben

A reuma tulajdonképpen egy összefoglaló név, amely közel 200 betegséget foglal magában. Közös bennük, hogy minden esetben valamely testrész vagy szerv krónikus, fájdalmas, legtöbb esetben gyulladásos megbetegedéséről van szó, amelynek jelenleg nem ismert a konkrét kiváltó oka. Megfigyelhető, hogy a panaszok a hideg, szeles idő beálltával fokozódhatnak. A betegek azt tapasztalhatják, hogy a lappangó ízületi gyulladást fellobbanthatja a felhevülés utáni lehűlés, a nyirkos hideghatás fokozza az izomfeszülést és -görcsöt, ami szintén fájdalomhoz vezet. Ugyanakkor egyes felmérések szerint az érintettek 79-89 százaléka tapasztalja a reggeli merevséget, amikor az ízületek rigiditása miatt alig tudnak felkelni az ágyból.

Az érintettek 79-89 százaléka tapasztal reggeli merevséget. Fotó: iStock

Tippek a reggeli merevség ellen

Kezdjük a reggelt a testrészek finom, lassú kimozgatásával még az ágyban.

Ezek után gyengéden nyújtsuk meg a fájdalmas ízületeket, és 20-30 másodpercig tartsuk ki a finoman kinyújtott pozíciót kétszer-háromszor ismételve. Ezeket a mozdulatokat érdemes gyógytornásszal betanulni.

Próbáljuk ki a meleg lazító hatását - akár egy plusz meleg takaró, akár egy meleg fürdő formájában.

Segíthetnek az ízületekre kifejlesztett krémek, gélek, amelyekkel átdörzsöljük a merev pontokat.

Ha már sikerült felkelni az ágyból, iktassunk be egy ötperces tornát, amely során a fájdalmas ízületet mozgassuk át különböző pozíciókban. Ebben akár egy lassabb szobabiciklizés is segíthet.

Tartsuk az éjjeliszekrényen a gyógyszereket. Akár vény nélküli gyulladácsökkentőről, akár az orvos által elrendelt gyógyszerről van szó, sokszor az a leghatékonyabb, ha közvetlenül ébredés után bevesszük ezeket.

Figyeljünk az egészséges reggelire, a kiegyensúlyozott étrend ugyanis lassíthatja, megelőzheti az ízületek károsodását. Ebből a szempontból kiemelkedő az antioxidánsok szerepe, beleérve az A-, C- és E-vitamint.

A fájdalomcsillapítás mellett az ok kezelése is fontos

"A reumatoid artritisz (RA) esetén szükség lehet helyi gyulladáscsökkentő injekcióra, amely gyorsan, hatékonyan birkózik meg a jelentős fájdalmakkal is. Az ok kezelése természetesen elengedhetetlen, a diagnosztizált RA reumatológus által javasolt ún. bázisterápiát és reumatológiai gondozását igényel. Erős fájdalmak esetén ugyanakkor szóba jöhetnek olyan kezelések is, mint például a lágyrész-biokompatibilis hialuronsav-injekció" - ismerteti dr. Arnold Dénes Arnold.

Beválhat az orvosi kollagénterápia, amely szintén injekciós kúraként csökkenti a fájdalmat, illetve a lökéshullám-terápia, amely során a hullám áthatol a test felszínén és beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, élénkíti az anyagcserét és a vérkeringést. Ezek a módszerek természetesen nem szüntetik meg az okot, hiszen az autoimmun eredetű, de hatékonyak a tünetek elleni küzdelemben.