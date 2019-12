Lázcsillapítás: mit ne tegyünk?

A téli időszakban egyre többen fordulnak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, amelynek az egyik legkellemetlenebb velejárója a magas láz. A közhiedelemmel ellentétben ez nem egy "természetellenes" állapot, hanem a szervezet védekező mechanizmusának része. Rövid távon valóban hasznos lehet: a megemelt hőmérséklet hatására néhány kórokozó elpusztul, a fehérvérsejtek viszont gyorsabban szaporodnak, így a betegség rövidebb idő alatt leküzdhető. A beteget viszont rendkívül megterheli a láz, fáradtságot és étvágytalanságot okoz, illetve bizonyos enzimek működését is befolyásolja. Mikor kell tehát csillapítani, és összességében hogyan kezeljünk egy lázas beteget? Összeszedtük a leggyakoribb hibákat és tévhiteket!

Mikor kell egyáltalán lázat csillapítani?

Még az orvosok körében is rendszeresen felmerül a vita, hogy mikor kell, sőt egyáltalán szükséges-e a lázcsillapítás? Mivel a szervezet természetes reakciójáról van szó, nem kell azt azonnal elfojtani, a megemelkedett hőmérséklet ugyanis nem kedvez a kórokozók szaporodásának, segíti azonban a szervezetet védő sejtek termelését. Egy egyszerű hőemelkedésnél ezért még semmiképpen nem javasolt lázcsillapítót bevenni, ha azonban alázhosszabb ideig meghaladja a 38 fokot, és a beteget nagyon megviselik a tünetek, indokolt lehet a gyógyszer. Általánosan elmondható, hogy a lázcsillapításra elsősorban a beteg közérzete miatt lehet szükség.

Ha enni nem is, inni kell

A lázas megbetegedések sokszor étvágytalansággal is járnak, ilyenkor a betegbe néhány korty folyadékot is erőltetni kell. Az étellel nem is feltétlenül kell erőszakoskodni, inni viszont nagyon sokat kell, hiszen a láz gyorsan dehidratálja a szervezetet. Igyunk sok hígított gyümölcslevet, meleg teákat, de ha nem kívánunk intenzív ízeket, a csapvíz is kiváló szomjoltó. Sok betegnek jóleshet az is, ha jégkockát vagy jeges gyümölcsöket szopogat.

Betegen is nagyon fontos a megfelelő folyadékpótlás. Fotó: iStock

Ne takarjuk be a beteget

Mivel a testhőmérséklet megemelkedik, a beteget rázni kezdi a hideg, ami miatt az első reakciója az, hogy betakarózik. Nem jó ötlet azonban tovább melegíteni az amúgy is felhevült szervezetet, hiszen ez csak tovább fokozza a kellemetlen panaszokat. Ne temessük a beteget vastag takarók alá, és a fűtést se tekerjük fel indokolatlan mértékben, próbáljuk inkább finoman lehűteni a testet.

Óvatosan a hűtőfürdővel

A hűtőfürdő valóban gyorsan leviheti a beteg lázát, de nem kell, hogy dideregjen a beteg a kádban. A testhőmérsékletével nagyjából megegyező hőmérsékletű vízbe kell beleülnie, majd lassú kavargatás mellett lehet kissé hidegebb vizet engedni, míg nagyjából 31-32 fokra vissza nem hűl. Ebben sem javasolt néhány percnél hosszabb időt eltölteni a betegnek!

Nem használ a karra tett borogatás

Korábban a lázcsillapítás egy gyakori módja volt a csuklókra és bokákra helyezett vizes kendő. Ez javíthat a beteg közérzetén, de a hűvös ruhadarabok csak az érintkező bőrfelület környékén csökkenthetik a test hőmérsékletét, tényleges lázcsillapító hatása ennek a módszernek nincs.