Világjárvány lehet ebből a két influenzavírusból

A madárinfluenza és a szezonális influenza együttes veszélyeire hívják fel a figyelmet a szakemberek a Live Science cikkében. Egyelőre a H5N1 vírusként is ismert madárinfluenza nem terjed emberek között, csupán fertőzött állatokról juthat át a kórokozó az emberre. Ez azonban a kutatók szerint változhat a későbbiekben.

Végzetes kombinációt alkot a két influenzavírus

Az utóbbi hónapokban az USA több államában is nőtt a madárinfluenzával fertőzött emberek száma. 2024 áprilisa óta az Egyesült Államokban 17 államban 36 ember szervezetében mutatták ki a H5N1 vírust. A hatóságok egyelőre egy olyan esetről sem számoltak be, amikor a madárinfluenza egyik emberről a másikra terjedt volna, az érintettek mindegyike kapcsolatba került valamilyen fertőzött állománnyal korábban.

Súlyos veszélyt jelenthet a madárinfluenza és a szezonális influenza keveredése. Fotó: Getty Images

Augusztusban bejárta a sajtót egy aggasztónak tűnő eset, amikor egy Missouri államban kórházba került betegnél H5N1-et diagnosztizáltak, majd az őket kezelő egészségügyi dolgozóknál is hasonló tünetek jelentkeztek. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tesztjei azonban azt mutatták, hogy a klinikusok egyike sem kapta el a H5N1 vírust. A CDC megismételte, hogy madárinfluenza emberek közötti terjedésének kockázata továbbra is alacsony.

Az eddigi tapasztalatok alapján a H5N1 fertőzések súlyos kimenetelű megbetegedéseket válthatnak ki az emberekben. A vírus 1997-es felfedezése és 2024 júniusa között több mint 900 embernél igazolták a fertőzést, az érintettek több mint fele bele is halt. Összességében Egyiptom, Kína és Kambodzsa jelentették a legtöbb ilyen megbetegedést. Idén Kambodzsa 10 H5N1-esetet jelentett, amelyek közül kettő halálos kiemenetelű volt.

Friss tanulmányok azt mutatják, hogy a vírusban olyan mutációk zajlottak le a közelmúltban, amelynek köszönhetően gyorsabban terjedhetnek és több halálos áldozatot szedhetnek. A változás egy olyan fehérjében zajlott le, amely segít a vírusnak a sejtekbe jutni és ott lemásolni önmagát.

Az Egyesült Államokban terjedő H5N1 törzs eddig kevesebb súlyos megbetegedést váltott ki, Francesco Branda, a római Campus Bio-Medico Egyetem epidemiológusa szerint ugyanakkor túl kevés esetet azonosítottak még ahhoz, hogy következtetéseket vonhassanak le belőlük. A fertőzések olyan mezőgazdasági üzemekben történtek, amelyekben többnyire fiatal, életerős emberek dolgoznak, az ő szervezetüket pedig kevésbé veszélyeztetik ezek a vírusok. Érthető tehát, hogy az ő tüneteik enyhébbek voltak - vélekedik az epidemiológus.

A szakember szerint felmerülhet azonban a veszélye, hogy egy ember egyszerre fertőződik meg a szezonális influenzával, illetve a madárinfluenzával. A két vírus együttesen sokkal súlyosabb állapotot eredményezhet még az egészséges szervezetű embereknél is, ráadásul a vírus DNS-e összekeveredhet, amiből egy vadonatúj törzs fejlődhet ki. "Mindez egy új, nagyon virulens törzs megjelenéséhez vezethet, amely járványt vagy világjárványt okozhat" - vélekedik Francesco Branda.