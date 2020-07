Sikerült elfojtani a járványt a német gócban

Az általánosan érvényes fertőzéshigiéniai szabályokon túlmutató járványlassító intézkedésekre a járás egyetlen településén sincs szükség, mert az adatok azt mutatják, hogy sikerült megfékezni a Rheda-Wiedenbrück települési húsüzemben történt járványkitörést - emelte ki Karl-Josef Laumann. A tárca közleménye szerint időközben a koronavírus-járvány németországi történetének legnagyobb szabású tömeges szűrővizsgálatát hajtották végre. Gütersloh-ban és a szomszédos Warendorf járásban mintegy 55 ezer helyi lakost teszteltek. Mindössze 96 lelet - kevesebb mint 0,2 százalék - volt pozitív. Ez alapján megállapítható, hogy afertőzésnem terjedt át a lakosságra a húsüzem dolgozói és családtagjai köréből.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az előzmények

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, a német húsüzemben június közepén tört ki a járvány, 1553 dolgozó szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust. Az üzem csaknem minden dolgozóját, összesen 6400 embert és a velük együtt élőket is kéthetes karanténra kötelezték. A vírus terjedésének megakadályozására június 23-án Gütersloh és Warendorf járás teljes területén visszaállították a március-áprilisi időszakban megismert kijárási és egyéb korlátozásokat. Egy héttel később Warendorfban visszavonták, Gütersloh-ban pedig egy héttel meghosszabbították a szigorításokat.

A tartományi közigazgatási felsőbíróság végül hétfőn, tehát a szigorítások idejének lejárta előtt egy nappal megsemmisítette a vonatkozó kormányrendeletet, arra hivatkozva, hogy a tömeges tesztelés eredményei alapján aránytalan a 360 ezer lakosú Gütersloh valamennyi települését korlátozásokkal sújtani. A bíróság szerint egységes intézkedések helyett "differenciáltabb", a helyi viszonyokhoz jobban igazodó rendelkezések szükségesek az arányosság alapelvének érvényesüléséhez. A tartományi kormány szerint viszont az eddigi erőfeszítések sikere révén már sehol sem kell külön rendszabályokkal kiegészíteni a koronavírus elleni védekezés rendszerét.

Mikor kell újra szigorítani?

A szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása szerint akkor kell az általános szabályoknál szigorúbb járványlassító intézkedéseket bevezetni, ha a 7 nap alatt regisztrált új koronavírusos esetek száma meghaladja a 100 ezer lakosonkénti 50-et. Warendorfban már június végén a határérték alá süllyedt ez a szám. Gürtesloh-ban pedig - a húsüzemi fertőzéseket leszámítva - jelenleg 22,8-on áll a mutató tartományi egészségügyi minisztérium legutóbbi adatai szerint.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) keddi kimutatása szerint a közigazgatás 401 alapegysége közül egyben sem haladja meg az új fertőzöttek száma a pótlólagos járványlassító korlátozásokat követelő határértéket. A járások, városok legnagyobb részében - 242 közigazgatási egységben - 100 ezer lakosra vetítve ötnél kevesebb új esetet regisztráltak az utóbbi hét napon. További 112 közigazgatási egységből pedig egyetlen koronavírus-fertőzést sem jelentettek az RKI-nek az elmúlt héten. Teljes Németországból egyébként a járvány kitörése óta több mint 198 ezer fertőzöttről és 9040 halottról adtak hírt. Közben már 183 ezren meggyógyultak, így az aktív fertőzöttek száma jelenleg 6300 körül van a 83,2 milliós országban.

