Pécsi virológus: "nem tudjuk"

A kulcsszó - "nem tudjuk" - ezzel a címmel tett közzé szerdán egy bejegyzést Kemenesi Gábor pécsi virológus, melyben egy, a médiában "sajnálatos módon elhangzott" hírt jár körül, miszerint "a betegségen átesett emberek biztonsággal látogathatják rokonaikat". A szakember a tudományt, pontosabban az eddig megjelent tudományos kutatások eredményeit hívta segítségül, hogy bizonyítsa, a fenti kijelentés hamis biztonságérzetet adhat, melyet eddig nem támasztottak alá vizsgálati tapasztalatok.

Az, hogy valaki már átesett a betegségen nem garantálja, hogy később nem terjesztheti újra a koronavírust. Fotó: Getty Images

Az immunitás sokféle lehet

"A tudomány eddigi ismeretei szerint valóban aktív és jól működő sejtes immunitás alakul ki, legalább 6 hónapig (eddig vizsgálták). Ez nagyon kedvező hír, foglalkoztunk vele a Virológia Pécs oldalon" - írja Kemenesi, aki a magánvéleményét tükröző posztban több lábjegyzetet is elhelyezett hivatalos forrásokra, korábbi cikkekre vonatkozóan. A virológus az immunitás gyakorlati működéséről szólva hangsúlyozta, azt úgy kell elképzelni, mint egy skálát, melynek legkedvezőbb foka az úgynevezett sterilizáló immunitás.

"Ekkor el sem kaphatjuk többé a vírust, így tovább sem adhatjuk" - húzza alá, azonnal hozzáfűzve, előfordulhat azonban, hogy újra elkapjuk a SARS-CoV-2-t, ám ilyenkor is többféle forgatókönyv szerint történhetnek a dolgok. Lehet, hogy enyhe vagy tünetmentes fertőzésként vészeljük át, úgy, hogy tovább sem tudjuk adni a koronavírust. De az is könnyen előfordulhat, hogy ismét fertőzhetünk. "A skálán természetesen szerepelnek más fokozatok is, ám a jelenlegi tudományos ismeretek alapján és a rendkívül kevés újrafertőződési esemény alapos megfigyelése alapján a válasz egyelőre: nem tudjuk" - szögezi le, majd sorra veszi azokat a nyitott kérdéseket, melyekre rendre ugyanaz a válasz: nem tudjuk.

Ennyi mindent nem tudunk még

Egyelőre nem tudjuk milyen gyakoriak az újrafertőződések, hogyan ismerhető fel egy újrafertőzött, van-e szerepe az újrafertőzötteknek a betegség továbbadásában - sorolja Kemenesi, hangsúlyozva, ezért is fontos, hogy mindenki megtegye a szükséges elővigyázatossági lépéseket, azok is, akik már átestek a betegségen. S, hogy kiktől várhatjuk a válaszokat a felsorolt kérdésekre? - merülhet fel jogosan a kérdés. A szakember türelemre int, "a választ a tudomány szolgáltatja, függetlenül attól, hogy mit gondolunk, erre azonban idő kell, alapos megfigyelések, addig is marad a 'nem tudjuk'".



