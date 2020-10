Koronavírus: másodszorra még veszélyesebb lehet

A járvány kitörésekor a kutatók abban reménykedtek, hogy a koronavírussal fertőződött ember felgyógyulva hosszabb távon is védetté válhat a kórokozóval szemben. Sajnos azonban már kiderült, hogy néhány hónapon belül ismét elkaphatjuk a vírust, egy közelmúltban dokumentált eset szerint ráadásul még súlyosabb is lehet a második megbetegedés. A BBC cikke szerint egy 25 éves, Nevada államban élő férfi rövid időn belül másodszor is pozitív tesztet produkált, és bár az első alkalommal nem voltak súlyosak a tünetei, a második esetben kórházi ápolásra is szorult.

Másfél hónap múlva ismét megbetegedett

A Lancet oldalán is közzétett esettanulmány nem csak azért figyelemre méltó, mert a másodszor is megbetegedett férfi igen fiatal, hanem azért is, mert semmilyen krónikus betegsége nincs, ami indokolná a vírus okozta COVID-19 súlyos tüneteit. Ráadásul a két megbetegedése között alig telt el másfél hónap. Időrendi sorrendben az alábbi esetmények történtek vele:

Március 25.: A férfinél először jelentkeztek a koronavírusra utaló tünetek, torokfájás, köhögés, fejfájás, hányinger és hasmenés miatt fordult orvoshoz. Mivel a panaszok sokáig nem enyhültek, a városban megszervezett egyik közösségi tesztelésre is kilátogatott.

Április 18.: Megkapta a teszt eredményét, ami igazolta a koronavírus-fertőzést.

Április 27.: Egy hónappal az első panaszok megjelenését követően a férfi teljesen tünetmentessé vált.

Május 9. és 26.: Májusban két tesztet is elvégeztek rajta a hatóságok, mindkettő eredménye negatív volt.

Június 5.: Nem sokkal a második negatív tesztelést követően ismét orvoshoz fordult, ezúttal légszomjjal. Elvégeztek rajta egy újabb tesztet, amely ismét pozitív lett. Ezúttal kórházi ápolásra is szorult, a betegségből azonban ismét sikeresen felépült.

Bízhatunk a nyájimmunitásban?

A kutatók szerint a férfi szervezetében nem a "szunnyadó" koronavírus kapott újult erőre, hanem ismét találkozott a kórokozóval. Előfordulhat, hogy egy másik koronavírustörzs fertőzte meg, ami arra is magyarázatot adhat, hogy a második esetben már egészen más, súlyosabb tünetek léptek fel nála. Egy másik elmélet szerint pedig az első megbetegedéskor adott immunválasza miatt vált súlyosabbá a második fertőzés, ezt néhány más betegség, például a dengue-láz esetében is megfigyelték.

Az eset ismét felveti a kérdést, hogy érdemes-e egyáltalán bízni a nyájimmunitás kialakulásában, vagy bizonyos idő elteltével minden ember ismét védtelenné válik a járvánnyal szemben. Mindenesetre az újrafertőződés eddig nem volt túl gyakori, a 37 millió megerősített koronavírus-fertőzött közül csak néhány ember szervezetében mutatták ki ismét a vírust. Prof. Paul Hunter, a Kelet-Angliai Egyetem munkatársa szerint ugyanakkor az eset igen aggasztó mind a súlyosbodó tünetek, mind pedig a kétfertőzésközött eltelt rövid idő miatt.