Orbán: március 15-éig minden 60 felettit beoltanak

Április elejére már megközelítőleg kétmillióan lesznek beoltva az új típusú koronavírus ellen Magyarországon, ha pedig a kínai vakcinát is használni tudjuk, akkor április elején a beoltottak és a hat hónapnál nem régebben megfertőződöttek együttes száma meg is haladja a kétmilliót - vélekedett a miniszterelnök. Jelezte ugyanakkor, hogy ezek az adatok "a nagy valószínűséggel bekövetkező" vakcinaszállítmányokra épülnek.

Talán a jövő héten már orosz vakcinával is oltanak itthon, és a kínai vakcina is hamarosan érkezik - említette meg Orbán Viktor. Ez utóbbiról azonban még ellenőrző vizsgálatokat végeznek a magyar hatóságok - jegyezte meg. Jó hírnek nevezte azonban, hogy Szerbiából megnyugtató tapasztalatokról hallani mind az orosz, mind a kínai koronavírus-vakcinával kapcsolatban.

Oltás a nyíregyházi Szivárvány Idősek Otthonában. Fotó: MTI/Balázs Attila

Fordulóponthoz érkeztünk

Az oltási program kapcsán a miniszterelnök úgy fogalmazott, fordulópont következett be a koronavírus-járványban, ugyanis eddig a vírus támadott, mi pedig védekeztünk, most viszont mi támadunk, a vírus pedig védekezik. Mint mondta, az elmúlt három-négy nap adatai alapján azt lehet mondani, hogy a helyzet javulása megállt, és most stagnálás, illetve némi romlás látszik. Ugyanakkor azok száma, akik már legalább egy oltást megkaptak, meghaladta a 264 ezret, mintegy 92 ezren pedig már mindkét oltáson átestek.

Konzultáció indul a nyitásról

A miniszterelnök megjegyezte, érzi, hogy mindenki szeretné visszakapni a régi életét, és megérti a vendéglátósok és a szállodások elkeseredését, nyomásgyakorlását is. Ám különösen az elmúlt néhány nap adatai mutatják meg, hogy óvatosan, tervezetten kell haladni - hívta fel a figyelmet. A kormány február közepe és március eleje között egy online konzultáció formájában kéri ki az emberek véleményét a nyitás kérdéseiről - közölte Orbán Viktor, aki egyébként - elmondása szerint - nem tartja ördögtől valónak, hogy a már védetteknek valamivel gyorsabb nyitást tegyenek lehetővé, de ez a konzultáció eredményén múlik.

