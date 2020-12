Orbán: gyorsan megbízható vakcinát kell szerezni

Brüsszelnek lekevertek egy nagy pofont - így kommentálta a kormányfő a hírt, miszerint az Európai Unióból (EU) kilépett Nagy-Britannia el is kezdi a tömeges oltást kezd azzal a koronavírus-vakcinával - a Pfizer/BioNTech-oltóanyaggal -, amelyet az EU is megrendelt közösen. "Aki kilépett, saját úton jár, saját megoldást keres, hamarabb tudja megvédeni a polgárai egészségét, életét, mint mi, akik bennmaradtunk" - fogalmazott. Megerősítette ugyanakkor, hogy amikor már itthon is elérhetővé válik a vakcina, akkor először az egészségügyi dolgozók, majd a súlyos állapotban lévők kapnak belőle.

Orbán Viktor járványügyi szakemberekkel egyeztetett csütörtökön.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Hamarosan jön a döntés az intézkedésekről

A miniszterelnök már csütörtöki videójában is jelezte, hogy hétfőn várható döntés arról, hogy milyen rendelkezések követik a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló, december 11-én lejáró korlátozó intézkedéseket, illetve milyen szabályok vonatkoznak majd az ünnepekre. "A karácsony és az újév kereteiről is döntést kell hoznunk: hogyan ünnepeljünk, hogyan lehetünk, hogyan nem lehetünk együtt" - fogalmazott.

Orbán Viktor csütörtökön meghallgatta azoknak a járványügyi szakembereknek a véleményét, akik eddig is segítették a kormány munkáját az új típusú koronavírus elleni védekezésben. "Megalapozott döntésekre van szükség" - szögezte le. Rádióinterjújában pedig azt is elárulta, hogy már az első konzultációin kiderült, a tudósok és az orvosok mereven elleneznek mindenfajta nagyobb lélegzetű enyhítést.

