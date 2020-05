Mire ügyeljünk, ha étterembe mennénk?

Bár egyre több helyen kötelező az orrot és szájat eltakaró védőmaszk - vagy legalább kendő - viselete, több ember nem tartja be ezt a szabályt. Amerikai szakértők foglalták össze, milyen pszichológiai okai lehetnek ennek az ellenállásnak. Kattintson a részletekért.

A vidéki városok és Pest megye után lassan a fővárosba is visszatér az élet - a koronavírus-járvány miatti bezártságban töltött hetek után a legtöbben alig várják, hogy újra élvezhessék azokat a korábban hétköznapinak tartott társas tevékenységeket, mint például egy éttermi vacsora, vagy egy kellemes piknik a barátokkal a parkban. Ezekre természetesen már nem kell nemet mondanunk, mindannyiunk biztonsága érdekében viszont erősen ajánlott néhány alapszabályt betartani.

Fontos a távolságtartás

Ha étterembe mennénk, cikkünk születésének pillanataiban a fővárosban egyelőre csak a teraszos, kerthelyiséggel rendelkező vendéglátóhelyek közül válogathatunk. Már a belépéstől kezdve figyelnünk kell arra, hogy tartsuk a távolságot másoktól - legalább másfél méteres védőtávolság ajánlott -, ennek megkönnyítésére a legtöbb helyen az újranyitás előtt már eleve egymástól távolabb helyezték el az asztalokat a teraszokon.

A pincéreknek és a szakácsoknak kötelező a maszk viselése, a vendégeknek nem. Fotó: Getty Images

Eddig legyen rajtunk a maszk

Az Index a Magyar Közlönyre hivatkozva még május közepén azt írta, hogy miután a vendéglők és éttermek belső, zárt részei is megnyílhatnak, az ott dolgozóknak a vendégek által látogatható területen kötelező a maszkviselés, a vendégeknek nem. Az arcunk eltakarása egyébként is szinte lehetetlenné tenné az étkezést, de külföldi szakértők azt javasolják, az étterembe érkezzünk maszkba, és csak az étkezés előtt vegyük le - ezzel is még inkább óvva saját magunk és mások egészségét.

Így lesz biztonságos a piknik

Mások étterem helyett inkább szabadtéri piknikezésre szavaznak a barátaikkal, de itt is be kell tartani néhány alapszabályt. Amerikai szakértők azt javasolják, tartsunk nagyobb távolságot, mint amit általában szoktunk, és viseljünk maszkot, amit az étkezés idejére vegyünk le. Saját piknikkosarat is érdemes vinni, mert így nem ugyanazokat a holmikat vesszük kézbe, érintjük meg - ez tovább minimalizálja a megbetegedések kockázatát.

