Megkezdődik a tömeges tesztelés itthon

Orbán: a vakcina nem politikai, hanem egészségügyi kérdés Az új típusú koronavírus elleni vakcina nem politikai, hanem egészségügyi kérdés. Embereket kell megmenteni, ezért ha valahol hamarabb készül el, akkor célszerű, hogy Magyarország onnan is rendeljen - vélekedett Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. További részleteket ide kattintva olvashat.

Mint arról a Házipatika.com is beszámolt, Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy november 20-án, azaz ma indul a veszélyeztetett ágazatokban dolgozó személyek heti tesztelése. A koronavírus-szűrést pénteken a szociális intézményekben kezdik, majd hétfőn már a pedagógusok is rész vehetnek az első tesztelésen. A szűrés egyébként önkéntes, tehát az vesz részt rajta, aki szeretne, kötelezővé azonban nem teszik. Az ingyenes heti tesztelés természetesen a frontvonalban dolgozó egészségügyi személyzetet is érinti - mondta el Müller Cecília.

Az erről szóló kormányrendeletből kiderült, hogy a tesztelést a fővárosi és a megyei kormányhivatalok szervezik meg, az elvégzéséhez pedig orvostanhallgatók rendelhetők ki - írja a Népszava. A tesztelést antigén gyorstesztekkel végzik, amelyekről azonban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közleményben azt állította, hogy nem használhatóak tömeges, közösségi szűrésre. Úgy érveltek, hogy azok szervezetében, akik tünetmentesek vagy még csak enyhe tüneteik vannak, kis mennyiségben van jelen a vírus, így a gyorsteszt nagy valószínűséggel fals negatív eredményt mutat majd náluk.

Elindult itthon a veszélyeztetett ágazatokban dolgozók heti tesztelése. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Nem tesztelnek minden dolgozót

Kimaradnak viszont az országos szűrésből azok a pedagógusok, akik olyan intézményekben dolgoznak, ahol az operatív törzs rendkívüli szünetet vagy digitális munkarendet rendelt el. Sőt, a hagyományos rendben működő iskolákban, óvodákban is csak a nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozókat tesztelik. A vizsgálatokat lehetőség szerint a dolgozókat foglalkoztató intézményben kell végrehajtani, és ha valakinek pozitív lesz a teszteredménye, annak haladéktalanul értesítenie kell a háziorvosát.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Szabó Zsuzsa úgy véli, egy adott intézmény minden egyes dolgozóját vizsgálni kellene, máskülönben a tesztelés csak látszatintézkedés. "Az iskolába a portástól kezdve a takarítókon át a konyhai személyzetig bárki beviheti a vírust, veszélyt jelent, ha őket nem szűrik" - mondta, majd hozzátette: a teszteléshez azoknak a pedagógusoknak is joguk lenne, akik jelenleg digitális munkarendben dolgoznak.

A Népszava által megkérdezett önkormányzatok és óvodák egyébként egybehangzóan állítják, hogy semmit sem tudnak a tesztelésről, se hivatalosan, se informálisan nem tájékoztatták őket. Az egészségügyben dolgozók ugyancsak nem tudják, miként zajlik majd náluk a tesztelés.

