Orbán: a vakcina nem politikai, hanem egészségügyi kérdés

Folyamatosak a tárgyalások a koronavírus-vakcinával kapcsolatban. Az EU közösen is kötött szerződéseket, de Magyarország próbál amerikaiakkal, izraeliekkel, kínaiakkal és oroszokkal is tárgyalni - ismertette Gulyás Gergely. Részletek itt.

Nagy valószínűséggel elég lesz az a 12 millió adag vakcina, amelyet a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében lekötött a kormány - mondta a miniszterelnök. Ismertetése szerint még nem lehet tudni pontosan, hogy mikor áll majd valóban rendelkezésre az oltóanyag, de többen inkább a tavasz végére ígérik. Azt pedig, hogy melyik a jó oltóanyag, majd eldöntik a laboratóriumok és az emberek, akik szabadon választhatnak a vakcinák közül - jegyezte meg.

Nagy valószínűséggel elég lesz a 12 millió adag lekötött vakcina.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Megkaptuk az első vakcinamintákat

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, csütörtökön megérkezett az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett, Szputnyik V nevű orosz oltóanyag mintája Budapestre. Az orosz oltóanyag-mintából 10 adag érkezett. Ezt Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a közösségi oldalán.

Az oltóanyag-mintákat nagyon különleges körülmények között szállították Magyarországra: folyamatosan -18 Celsius-fokon tartva, légi úton. Így szállítják majd a magyar hatósági laboratóriumba is a mintákat, ahol az elkövetkezendő időszakban a magyar szakembereknek lesz lehetőségük arra, hogy tanulmányozzák a koronavírus-vakcinát, és a lehető legmegalapozottabb döntést hozzák az "esetleges felhasználhatóság és esetleges engedélyezés" ügyében. Magyarország egyébként az első olyan európai ország, amely ilyen oltóanyagmintát kap. Közben Moszkva már kérvényezte is a vakcina tanúsítását az Egészségügyi Világszervezetnél (WHO).

A vakcina a megoldás

A külügyminiszter megemlítette továbbá, hogy mára mindenkinek világossá vált, hogy a koronavírus-járvány esetében a vakcina adja a legjobb és legbiztosabb megoldást. Ezért a kormány minden létező erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb forrásból, a lehető legjobb és legbiztosabb minőségű, legjobb hatékonyságú és leggyorsabban elérhető vakcinát biztosítsa a magyar emberek számára az életük és egészségük megvédése érdekében

98 évesen kigyógyult a koronavírusból a nemesbikki idősotthon lakója - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!