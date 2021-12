Még nem kapott oltást 15 ezer pedagógus

A pedagógusok mintegy 90 százaléka élt felelősségteljesen a koronavírus elleni oltás lehetőségével - közölte a Népszava kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Ez azt is jelenti, hogy 10 százalékuk viszont nem jelentkezett a vakcinák egyikéért. Miután valamivel kevesebb, mint 150 ezer pedagógus van az országban, a tárca által közölt arányszám alapján csaknem 15 ezer tanár továbbra is oltatlan.

Két hétig igényelhetik még az oltást

Az állami oktatási-nevelési intézményekben kötelezővé tették az oltást, az érintetteknek még két hétig, december 15-ig van idejük azt felvenni. Ha nem teszik meg, fizetés nélküli szabadságra küldik őket. A lap a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) nem reprezentatív felmérését is idézi, melynek eredménye szerint az általuk vizsgált 1500 intézményben mintegy ötezer pedagógus nincs beoltva, közülük háromezren pedig nem is tervezik felvenni a vakcinát. Az NPK elnöke, Horváth Péter az Indexnek azt mondta, januártól a munkavállalók 10-20 százaléka kieshet a rendszerből, ami egyértelműen veszélyezteti a feladatellátást.

A magyarországi pedagógusok 10 százaléka még nem kapott oltást.

A szaktárca szerint ugyanakkor nincs ok az aggodalomra, az NPK felmérése önkéntes adatszolgáltatásra épült, nem reprezentatív, a gyermekek oktatása pedig eddig is, ezután is biztosított. "Mivel jelenleg is zajlik a meghosszabbított nagy sikerű oltási akcióhét, jelenleg nem lehet adatokat mondani arra nézve, hogyan fog a különböző intézkedések hatására megemelkedni az átoltottság" - írták a Népszavának.

