Kutatás: nem vesszük elég komolyan a járványt

A koronavírus-járvány tavaszi hullámához képest most sokkal többen viselnek maszkot, ha elhagyják otthonukat. Minden mást azonban sokkal lazábban vesznek a magyarok a második hullám kezdetén - ez derült ki az Ipsos Omnibusz kutatássorozat friss eredményeiből. A válaszokból az is kitűnik, hogy a gyakori kézmosásra, valamint a kézfogás kerülésére még most is viszonylag sokan odafigyelnek, de már ezekkel kapcsolatban is gyengült a fegyelem az első hullám óta.

Már nem vesszük olyan komolyan a járványt, mint tavasszal.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Egyre kevesebben vannak azok is, akik az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében nem használják a tömegközlekedést, nem jár rendezvényekre, nem utazik repülővel, és még belföldön sem utazik. De a gyerekek közösségtől való távoltartását és a személyes kontaktus kerülését sem tartják már annyian fontosnak, mint korábban. Mindeközben a napi esetszámok már meghaladták az első hullám rekordját, és szeptember 2-a óta nem is ment 300 alá az újonnan regisztrált fertőzöttek napi száma.

A járvány tavaszi és őszi hullámának összevetése (felnőtt lakosság bázisán, N=1.000 fő/hónap). Forrás: Ipsos

Ki figyel jobban: a nő vagy a férfi?

Koronavírus: mi a baj a fiatalok hozzáállásával? A válaszért kattintson ide!

A kutatás eredményei szerint a nők alaposabbak kézmosásban (87 vs. 81 százalék) és nagyobb arányban kerülik a másokkal való kontaktust, mint a férfiak (34 vs. 26 százalék). A férfiak ezzel szemben jobban távoltartják magukat a tömegközlekedéstől (47 vs. 41 százalék). A magyar lakosság koronavírus elleni védekezését elemző adatokból az is látható, hogy a 30 év alatti felnőttek az átlagnál bátrabban mennek közösségbe, de az alapvető óvatossági intézkedéseket, így a maszkviselést (87 százalék) vagy a gyakori kézmosást (81 százalék) ők is betartják.

Mi a helyzet a egyes országrészeken?

Az ország közigazgatási régiói közül Nyugat-Dunántúl lakossága kerüli legnagyobb mértékben a kézfogást (85 százalék) és kiemelkedő arányban a tömegközlekedést is (59 százalék). A dél- és nyugat-dunántúli szülők pedig az átlagnál szigorúbban tartják távol gyermekeiket a közösségi tevékenységektől (20 és 19 százalék), ezzel összefüggésben számukra okozna a leginkább gondot, ha újra bezárnák az iskolákat a koronavírus-járvány miatt.

A fővárosiak számára kevésbé megkerülhető a tömegközlekedés használata, de Budapest lakossága általánosságban is mobilabb, bátrabban megy közösségbe. Ennek ellenére azonban a főváros az élen jár a koronavírus elleni védekezésben, kiemelten a védőmaszkok viselésében (95 százalék).