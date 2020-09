Koronavírus: így nőtt a betegek száma augusztus óta

Ahogy már a HáziPatika.com beszámolt róla, az elmúlt napon 726 új esetet és 4 áldozatot regisztráltak Magyarországon. Így a koronavírus-járvány kezdete óta már csaknem 14 ezer embert fertőzött meg és 646 életet követelt itthon az új kór. Jelenleg 9103 aktív fertőzött van Magyarországon, 43 százalékuk budapesti. 259-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 17-en lélegeztetőgépen vannak.

Augusztus 30-án már a tavaszi hullám rekordja is megdőlt. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Így alakultak a számok augusztus óta

Augusztus első felében még stabilan 50 alatt volt az egy nap alatt regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. A napi adat augusztus 17-én ment először 50 fölé, látványos növekedést pedig augusztus 26-a óta láthatunk a hazai számokban. Augusztus 28-án már a 100-at is meghaladta a napi esetszám, 30-án pedig megdőlt a tavaszi hullám rekordja is. Szeptember 2-a óta nem is ment 300 alá az újonnan regisztrált fertőzöttek napi száma, és sorra dőlnek meg az újabb rekodrok. Az eddigi legmagasabb esetszámot szeptember 12-én jegyezték fel: aznap 916 új koronavírusos beteget jelentettek.

Forrás: MTI

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Ahogy az új adatok is figyelmeztetnek, jelenleg a koronavírus-járvány második hulláma zajlik Magyarországon, a vírus már közösségben terjed. A cél most az, hogy az ország működőképessége fennmaradjon, és a kór ne tudja megbénítani a mindennapoka. Ezért a már érvényben lévő és könnyen betartható általános szabályoknak most még nagyobb jelentőségük van.

Az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön továbbra is kötelező a maszkviselés. A közösségi terjedés megfékezése érdekében javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Ezek mellett pedig ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

