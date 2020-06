Koronavírus: újabb 2 magyar beteg hunyt el

Mindössze egy magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) az elmúlt nap során, így 4078-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 2 újabb beteg, ezzel pedig 567-re emelkedett a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi áldozatok 76 évnél idősebbek voltak, akik magas vérnyomással, szívproblémával és egyéb krónikus betegségekkel is küzdöttek.

Fokozatosan csökken az új és az aktív fertőzöttek száma itthon.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Még 210-en vannak kórházban

Hol kaphatjuk el a legkönnyebben a koronavírust? A válaszért kattintson ide!

Jelenleg 964 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 39 százalékuk budapesti. Még 210-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 16-an lélegeztetőgépen vannak. Közben 2547-en már gyógyultan távozhattak a kórházakból. A legfrissebb adatok szerint 7545 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 242 ezer koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóruimaiban.

Még nincs vége a járványnak

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a parlament kedden elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, és felhatalmazta a kormányt a különleges jogrend megszüntetésére. Az Országgyűlés emellett megteremtette a járványügyi készültség fenntartásához szükséges jogszabályi hátteret is. Eszerint a kormány egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el, amely járványügyi készültségnek minősül. A kormány mai ülésén tárgyalja majd a koronavírus-járvány miatt még márciusban kidhirdetett veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatos, és a védekezés fenntartásához szükséges további lépéseket.

Jelenleg fokozatosan csökken az új és az aktív fertőzöttek száma, ugyanakkor a járványügyi készültség fenntartására szükség van, hiszen a világjárvány jelenleg is tart, az új típusú koronavírus pedig továbbra is jelen van az országban és fertőz. A járvány alakulását ezért továbbra is kiemelten figyelemmel követik, és tovább működik az Operatív Törzs is. Így ha valahol felüti a fejét a fertőzés, akkor a járványügyi bevetési egység beavatkozását rendelik el.

Végleg tönkretett egy budapesti csúcséttermet a koronavírus-járvány - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!