Koronavírus: megtagadható-e a tantermi oktatás?

Mint azt megírtuk, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter március 26-án jelentette be a köznevelési intézmények április 19-i újranyitását. Orbán Viktor miniszterelnök azonban április 9-én a Kossuth Rádióban közzétette, hogy a középiskolák nyitását elhalasztják az érettségi szünet utánra, május 10-ig, majd április 14-én arról számolt be a közösségi médiában, hogy az általános iskolák felső tagozatai esetében is hasonló halasztással él a kormány. Ezzel együtt az alsó tagozatos általános iskolásoknak már jövő hétfőn vissza kell térnie az iskolapadba, még ha a döntéssel nem is minden érintett ért egyet. A Telex cikke szerint - amelyet a kormányfő április 14-i bejelentése előtt tettek közzé - a tanárok nagy része fél a tantermi oktatástól, bár sztrájkolni nem fognak, valamint van olyan iskola is, ahol a szülők közel fele jelezte már, hogy nem fogja a jövő héten iskolába engedni a gyermekét.

Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás az általános iskolákban. Fotó: Getty Images

Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa a lap megkeresésére elmondta, a köznevelési törvény értelmében egy diák legfeljebb 250 órát hiányozhat egy tanévben ahhoz, hogy ne kelljen osztályozó vizsgát tennie. További feltétel, hogy elegendő jegyet szerezzen, ami alapján értékelhetővé válik a teljesítménye. Hogy mi számít elegendő jegynek, azt az iskolák határozzák meg pedagógiai programjaikban, de általában a heti óraszámhoz igazítják a minimális elvárást. A szórás elég nagy: van, ahol elég a heti óraszámmal megegyező jegymennyiség, míg máshol akár annak kétszerese is lehet a kritérium.

A szülők maguk is igazolhatnak bizonyos mennyiségű hiányzást, de a pontos értékeket ez esetben is az iskolák szabályozzák házirendjükben. Korábban a félévenkénti vagy tanévenkénti három nap számított az általános gyakorlatnak, a járványhelyzetben ugyanakkor sok iskola 250 órára módosította a keretet tavaly. Ez azért is érdekes, mert április 19-től kezdve még 39 tanításai nap marad hátra a tanév végéig, ami napi 6 órával számolva 234 órát jelent. Magyarán, ha a szülő még nem használt fel túl sokat az igazolási lehetőségeiből, egyben az iskola is áttért a 250 órás korlátra, továbbá a gyermeknek van elég jegye az osztályozáshoz, úgy akár a tanév hátralévő részére végig kiírhatja a szülő iskolás gyerekét.

Aáry-Tamás Lajos kitért rá, a házirend módosításáról a fenntartó dönt, de azt nemcsak az iskola vezetése, hanem a szülői közösség vagy a diákok is kezdeményezhetik. A kérést az igazgató köteles továbbítani a fenntartó felé, amely nem is tagadhatja meg a módosítást, mivel az nem sért törvényt. A szakember ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb, hogy a szülők jogszerűen járjanak el, amennyiben a járványtól tartva nem engedik iskolába gyermeküket. Éppen ezért első lépésben mindenképpen egyeztessenek az intézmény vezetésével. Azok az általános iskolás diákok, akik jövő héttől nem mennek iskolába, jogi értelemben hiányzónak számítanak.