Merkely szerint több tízezres esetszámok lesznek az omikron miatt.

Kötőhártya-gyulladás, csontfájdalom - például az állkapocsban -, vagy akár alvási paralízis is jelezheti az omikron variáns jelenlétét. Ez utóbbi jelenség leginkább a gyerekek körében fordul elő. Ezeken kívül éjszakai izzadást, krákogást és általános gyengeséget is tapasztalhatnak az érintettek - mondta el az ATV Híradójának Mangó Gabriella háziorvos.

Fotó: Getty Images

Jobb, ha értesítjük az orvost

Úgy tűnik, az omikron okozta fertőzésre kevésbé jellemző a láz, a hasi panasz, a súlyos köhögés, a szaglásvesztés és a torokfájás. A háziorvos mindenesetre azt tanácsolta, hogy bármilyen is panaszunk van, mindenképpen vegyük fel a kapcsolatot háziorvosunkkal. A tapasztalatok szerint ugyanis míg a gyorstesztek mindössze 30 százalékban mutatják ki a fertőzöttséget, a PCR-tesztek 90 százalékos arányban igazolják a COVID-19-et.

A szemüveg is lehet védőeszköz

A háziorvos felhívta a figyelmet arra is, hogy a koronavírust az oltottak is elkaphatják, ezért nagyon fontos, hogy mindenki vigyázzon magára és környezetére. Lehetőség szerint mindenhol viseljünk maszkot - zárt térben mindenképpen -, fertőtlenítsünk gyakran, és sűrűn mossunk meg kezeinket. Kiemelte, hogy a szem és a nyálkahártya is fertőzési kapunak számít, ami azt jelenti, hogy ezeken az utakon nagyon könnyen bejuthat a szervezetbe a kórokozó. Épp ezért jó védekezési megoldás lehet az is, ha szemüveget vagy napszemüveget viselünk.

Figyelni kellene az oxigénszintet

Ma már szinte minden háztartásban kellene lennie oxigénszaturáció-mérőnek, ez a kis eszköz ugyanis életmentő is lehet - mutatott rá Mangó Gabriella. Példaként egy olyan esetet említett, amikor egy idős betegnél 50 százalékos oxigénszintet állapítottak meg, de különösebb panaszokat nem észlelt a páciens, másnapra viszont meghalt. Véleménye szerint általánosan 90 százalék alatti, kismamák esetében pedig 92 százalékok oxigénszinttel már kórházi kezelés szükséges. Minél alacsonyabb oxigénszinttel kerülünk be a kórházba, annál rosszabbak a túlélési esélyeink - szögezte le.

A koronavírus jóval fertőzőbb omikron mutációja lehet, hogy kevésbé súlyos tüneteket okoz a globálisan domináns delta variánsnál, mégsem minősíthető enyhének - közölték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tisztségviselői.