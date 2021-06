Koronavírus: szívizomgyulladást okozhat az oltás

Koronavírus: erre képes a magas átoltottsági arány - kattintson!

Kutatócsoportot állított fel az izraeli egészségügyi minisztérium, miután több fiatalnál is szívizomgyulladás alakult ki röviddel az új típusú koronavírus elleni Pfizer-oltás második adagjának beadása után. A szakértők tapasztalatai szerint a szívizomgyulladások általában enyhe lefolyásúak, mellkasi fájdalom, légszomj és szívdobogás jellemzi őket, és csak rövid kórházi tartózkodással járnak. Megjegyezték ugyanakkor, hogy ilyen gyulladást maga a koronavírus vagy más kórokozó is előidézhet.

Szívizomgyulladást okozhat a második Pfizer-oltás.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Veszélyben vannak a fiatal férfiak?

A kutatók az adatok alapján azt állapították meg, hogy összefüggés lehet a COVID-19 elleni védőoltás második dózisának beadása és a szívizomgyulladás megjelenése között a 16-30 év közötti férfiaknál. 16 és 19 éves kor között különösen nagy kockázatot állapítottak meg.

Szerencsére csak ritkán fordul elő

2020 decembere és 2021 májusa között 275 szívizomgyulladásról számoltak be Izraelben, amelyből 148-at a koronavírus elleni védőoltás beadásához közeli időpontban fedeztek fel. A vakcina első dózisához vélhetően 27 eset köthető az 5,4 millió beoltott közül. Azok közül, akiknél szívizomgyulladás lépett fel, 11-en valamilyen háttérbetegségben is szenvedtek. Az oltás második adagjától számított 30 napon belül pedig 121 alkalommal jelent meg ez a betegség az 5,04 millió vakcinázottból, közülük hatvannak háttérbetegsége is volt. A szívizomgyulladás miatt viszont a legtöbb beteg legfeljebb négy napig volt kórházba, és 95 százalékuknál csak enyhe tünetek jelentkeztek.

