Koronavírus: rossz hír a fővárosiaknak

A 33. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy az országban egyértelműen emelkedik az új típusú koronavírus szennyvízből kimutatható, átlagos koncentrációja, és már el is érte a második hullám felszálló ágában mért értéket - számolt be róla az NNK. Ennek ellenére a legtöbb település mintáját még mindig alacsony koncentráció és stagnálás jellemzi.

Rossz hír a fővárosiaknak és a szegedieknek. Fotó: illusztráció, Getty Images

2 helyen egyértelműen romlik a helyzet

A friss adatok szerint Budapesten és Szegeden is az átlagosnál magasabb, mérsékelt koronavírus-koncentráció, illetve erősen emelkedő tendencia látható. Az NNK tájékoztatása szerint azonban egy enyhe emelkedés más városok esetében is megfigyelhető. Az öt Budapest környéki település - Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi és Százhalombatta - közös mintáját viszont továbbra is stagnálás és alacsony koncentráció jellemzi.

A 33. heti szennyvízadatok. Forrás: NNK

Mit tehetünk ebben a helyzetben?

Az elmúlt hetek adatai alapján már szinte biztos, hogy az új koronavírus-variánsok terjedése miatt nekünk is számolnunk kell egy negyedik járványhullámmal. A friss eredmények arra is figyelmeztetnek, hogy a fertőzöttek száma a közeljövőben ismét emelkedni fog.

Az NNK a fenti okok miatt azt javasolja, hogy továbbra is fokozottan ügyeljünk a biztonságra és kerüljük a zsúfolt helyeket. Emellett még mindig ajánlott odafigyelni a gyakori és alapos kézmosásra, különösen azoknak, akiket még nem oltottak be.

