Koronavírus: nagy mennyiségű gyógyszert kaptunk Kínától

A miniszter tájékoztatása szerint folyamatosan tárgyalnak a külföldi partnerekkel a koronavírus-járvány elleni védekezésről - nemcsak az oltóanyag-beszerzésről, hanem a betegek eredményesebb kezelését segítő gyógyszerekről is. Ennek köszönhetően vasárnap éjjel újabb egymillió favipiravir tabletta érkezett Kínából.

További szállítmányok is várhatóak

A már tünettel rendelkező koronavírusos betegeknél a megfelelő ütemben adagolt favipiravir jó eséllyel megelőzheti a tünetek súlyosbodását - magyarázta a miniszter. Hozzátette, hogy több gyártóval is tárgyalnak további beszerzésekről, a hét végén például Japánból is érkezik egy újabb egymilliós szállítmány. Ahogy megszületnek a további megállapodások, azokról is azonnal tájékoztatnak - szögezte le.

A miniszter egyébként maga is megfertőződött az új típusú koronavírussal. Mint mondta, már hetedik napja van karanténban, és a tünetei egyelőre nem csillapodnak. Úgy érzi magát, mint egy influenzabeteg, de reméli, hogy ennél rosszabb már nem lesz az állapota - fejtette ki.

