Koronavírus: maszkokat osztanak országszerte

Zuglóban minden 60 év feletti lakos kap védőmaszkot - jelentette be Horváth Csaba, a XIV. kerület polgármestere. Az önkormányzat hétfőn kezdte el szétosztani a 33 ezer maszkot, amelyeket a koronavírus által leginkább veszélyeztetett 60 év feletti kerületi lakosok kapnak meg. A maszkok többször használhatóak, moshatóak és vasalással is fertőtleníthetőek. A polgármester közölte azt is, hogy a Zuglói Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak több tízezer, akár több hónapra is elegendő védőmaszkot adnak át. Emellett a kerület az óvodai, a bölcsődei és a szociális dolgozóknak, a pedagógusoknak, valamint az önkormányzati rendészeknek és az önkénteseknek is biztosít maszkot.

Vidéken is osztják a maszkokat

A szegedi önkormányzat 50 ezer egészségügyi maszkot vásárolt, amelyeket a háziorvosoknak, valamint a szociális területen, a közszolgáltatásban és a városüzemeltetésben dolgozóknak adnak. A hódmezővásárhelyi önkormányzat 8 ezer maszkot oszt ki a koronavírus ellen küzdő dolgozóknak, az állasukat elvesztőket és más rászorulókat pedig tartós élelmiszerekből összeállított csomagokkal segítik. Csongrád városában ezen a héten minden háztartásnak két maszkot juttat el az önkormányzat. A város emellett kézfertőtlenítő berendezéseket is rendelt, amelyek közül egyet a piacra helyeznek ki.

Hétfőn Nagykanizsán is borítékba került az az 50 ezer, többször felhasználható egészségügyi maszk, amelyet egy kínai üzleti kapcsolatokkal rendelkező helyi vállalkozó közreműködésével rendelt meg az önkormányzat. A higiénikus körülmények között, önkormányzati dolgozók segítségével csomagolt ingyenes juttatásból ezen a héten a posta minden háztartásba kiszállít két-két darabot. Salgótarjánban tízezer mosható, fertőtleníthető szájmaszkot rendelt az önkormányzat egy városi varrodától. Ezeket első körben a háziorvosok, a fogorvosok, az asszisztensek, a szociális munkások, az utcán szolgálatot teljesítő rendőrök és polgárőrök, valamint a biztonsági szolgálat és a közterületfelügyelet munkatársai kapták meg, de a héten várhatóan a lakók is kapnak a védőeszközökből.

Speciális maszkokat is varrnak

A koronavírus elleni védekezés jegyében Rétságon, az Interfa Bútoripari Kft. üzemében speciális alapanyagból készülő maszkok varrását kezdték meg. Ebből 7000 darabot vásárolt az önkormányzat, de emellett önkéntesek is varrtak maszkokat, illetve magánfelajánlásból is kapott a polgármester 500 darabot. Így minden rétsági lakos két maszkot kapott térítésmentesen, és ezen felül a hivatal kisegítette az olyan közfeladatot ellátókat is, akik nem jutottak elegendő maszkhoz. Orosházán pedig ötszáz mosható, fertőtleníthető és vasalható maszkot fertőtlenítettek az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása ózongenerátorával. A maszkokból kap az Egyesített Szociális Intézmény, de jut a közmunkásoknak is. Emellett további védőfelszerelések beszerzésén és szétosztásán is dolgoznak.

Szeghalmon valamennyi lakóingatlanhoz eljuttatnak két-két sebészeti szájmaszkot az önkormányzat munkatársai és önkéntesek. A háziorvosoknak és a helyi rendvédelmi szerveknek már átadtak 800 maszkot. A pécsi önkormányzat pedig 150 ezer mosható maszkot készíttet a textilgyártással foglalkozó pécsi Rovitex Hungária Kft.-vel. A maszkokból minden pécsi háztartásba jut majd.

