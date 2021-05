Koronavírus: már vizsgálják az oltóanyagok hatékonyságát

Így lehetne tisztázni a Sinopharm-vakcina hatékonyságát - részletek!

Minden forgalomban lévő koronavírus elleni vakcina hatékonyságát alapos vizsgálatnak vetik alá - jelentette be Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter az Életközelben című videósorozat legújabb részében. Amint arról a hvg.hu is beszámolt, a vizsgálatok célja, hogy feltérképezzék, a vakcinák hogyan alakítják az általuk létrehozott immunitás lét komponensének, az ellenanyagoknak, illetve a sejteknek a védekező képességét, valamint hogy milyen időtartamra vonatkozik az általuk kiváltott védettség. A nagymintás vizsgálat várhatóan egy évig fog tartani, de a további védekezés szempontjából fontos első vizsgálati eredmények akár már május végén is megérkezhetnek.

A lap arra is emlékeztet, hogy április végén derült ki: 12 hónapos antitest-vizsgálatra keresnek olyan önkénteseket, akiket a kínai Sinopharm-vakcinával oltottak be. Ezután jelentette be az operatív törzs, hogy nemcsak a Sinopharm-vakcinával, hanem az összes Magyarországon alkalmazott oltóanyaggal kapcsolatosan elindulnak a kutatások.

h i r d e t é s

A súlyos COVID-19 miatt kórházban kezelt páciensek többsége bizonyos idő elteltével teljesen felépül, egyharmaduknál azonban egy évvel afertőzéslezajlása után is kimutathatók a tüdőt ért károsodások - derült ki egy friss kutatásból. Ide kattintva részletesebben is olvashat erről a témáról.