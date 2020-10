Koronavírus: lassan megtelnek a hazai COVID-kórházak

Novemberben már kérvényezik a gyártók egy koronavírus elleni vakcina egyesült államokbeli engedélyezését. Részletek itt.

A koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb jelentése szerint az új esetekkel immár 46 290 főre emelkedett a fertőzöttek száma a SARS-CoV-2 hazai megjelenése óta, jelenleg pedig 31 060 aktív fertőzöttet tartanak számon az országban. Kórházban ápolnak 1712 beteget, közülük 179-en lélegeztetőgépen vannak. Az elmúlt 24 órában elhunyt újabb 33 beteg, így a COVID-19 halálos áldozatainak száma 1142-re emelkedett itthon.

Lassan megtelnek a koronavírus-fertőzött betegek ellátására első körben kijelölt hazai kórházak. h i r d e t é s Fotó: illusztráció, Getty Images

Müller Cecília: telítődnek a kórházak

Nem szabad belefáradnunk a koronavírus-járvány kezelésébe, mert legalább annyi van még előttünk, mint amennyi mögöttünk - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Kitért rá, az utóbbi héten szerte a világban megugrott az új fertőzöttek száma, és Magyarországon is napról napra egyre több a beteg és a halálos áldozat is. A koronavírus-betegek ellátására első körben kijelölt kórházak lassan telítődnek, ezért azokban megemelték az ágyak és ehhez rendelve a szükséges eszközök számát is. A második vonalbeli intézmények közül is már néhány részt vesz a betegek gyógyításában, így az ellátás mindenki számára biztosított. Az egészségügyi dolgozók átvezénylése is folyamatos - szögezte le Müller.

A szakember szerint a járvány első hullámában Magyarország nagyon sikeresen védekezett, "mindenki a helyén volt", az egészségügy, a hatóságok, az irányító szervek és legfőképpen a lakosság. A járvány az első hulláma után azonban egy rövid fellélegzést követően sokkal erőteljesebben indult újra, ám most nem szabad elfáradnunk, mert a járványból legalább annyi van még előttünk, mint amennyi mögöttünk áll. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, a járvány megelőzésében és terjedésének lassításában a lakosság tud a legtöbbet tenni, és ebben mindenkire számít, hiszen a felelősség közös.

A járvány elleni védekezés eszközei

A koronavirus.gov.hu tájékoztatója emlékeztet: továbbra is kötelező a maszkviselés az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, bevásárlóközpontok területén, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. A vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket 23 óra után be kell zárni.

Fontos, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében lehetőség szerint kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, illetve tartsunk másoktól kellő távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. A valakinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, azt szigorúan be kell tartani. Ezen felül senki, akinek koronavírus-fertőzés gyanúját keltő tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Szlovákiában a teljes lakosságot letesztelik az új koronavírusra. A témáról bővebben az nlc.hu cikkében olvashat.