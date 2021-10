Koronavírus: kevésbé félnek a diákok, mint tavaly

Az elmúlt másfél év után úgy tűnik, az egyetemisták már hozzászoktak a veszélyhez, és ma már sokkal kevésbé tartanak a koronavírus-járványtól - derült ki a Budapesti Corvinus Egyetem kutatásából, amelyről az InfoStart számolt be. Megkeresésükre Szántó Richárd, az intézmény alapképzésekért felelős dékánja elmondta, az egyetemisták koronavírussal kapcsolatos félelmeit vizsgáló új kutatásba 400 alap- és mesterszakos hallgatójukat vonták be, akiket kérdőíven keresztül kérdeztek ki.

Már nem félnek annyira a megfertőződéstől

Az eredményekből kiderült, hogy az egyetemisták többsége úgy véli, hogy csak nagyon kevesen fognak megfertőződni az új típusú koronavírussal. "Ez azért eléggé éles kontrasztban van azzal, amit egy éve novemberben mértünk, amikor igen magas volt a kockázatészlelés és az aggodalom szintje. Egyetlen, ami megmaradt, érdekes módon, hogy azt gondolják, ha mégis elkapnák, akkor azért az súlyos lehet. Ez nem változott" - ismertette a részleteket Szántó Richárd.

Jóval kevésbé aggódnak a járvány miatt a magyar egyetemisták, mint tavaly.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Bíznak az oltásban és a maszkban

A COVID-19 elleni védőoltásokkal szemben a hallgatók közel sem annyira tartózkodóak, mint a magyar lakosság egésze. Az egyetemistáknak ugyanis csak néhány százaléka nyilatkozott úgy, hogy a jelenleg itthon elérhető hatféle koronavírus-vakcina közül egyiket sem fogadná el. A diákok körében egyébként a Pfizer és a Moderna vakcinái a legnépszerűbbek.

"Elég sokan voltak, akik fenntartásokkal kezelték a korlátozó intézkedéseket egy évvel ezelőtt. Szkeptikusak voltak ezekkel szemben, és ez nagyon nem változott az egy év alatt. Továbbra is többen vannak azok, akik bármilyen korlátozást túlzónak tartanak, ami, ugye, azért érdekes, mert jelenleg nagyon kevés, vagy legalábbis tavaly novemberhez képest nagyon kevés korlátozó intézkedés van érvényben" - magyarázta Szántó Richárd.

A hallgatók körében végzett felmérés a maszkviselésre is kitért. A válaszok alapján elmondható, hogy bár jelenleg sokkal kevesebb helyen kötelező maszkot hordani, mint tavaly novemberben, a hallgatók többsége továbbra is bízik a maszk megelőző hatásában. Ahogy korábban megírtuk, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségének friss megelőző javaslatai között is kiemelt helyen szerepel, hogy rendezvényeken, zárt térben és a tömegközlekedési eszközökön nagy szükség lenne ismét az általános maszkviselésre.

