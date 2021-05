Koronavírus: innovatív megoldással védik az utasokat

Koronavírus: minket is elért az indiai mutáns - kattintson!

A koronavírus-járvány okozta helyzet javulása miatt enyhülő korlátozásoknak köszönhetően egyre többen veszik igénybe a buszokat. Épp ezért a Volánbusz továbbra is fokozottan fertőtleníti autóbuszait és létesítményeit - közölte a közlekedési vállalat. A járvány idején bevezetett higiéniai eljárások mellett a társaság mostantól hosszan tartó hatású, fotokatalitikus higiéniai felületkezelést is végeztet a legforgalmasabbnak számító budapesti agglomerációban közlekedő 176 autóbuszon - tudatták.

Innovatív megoldással védi utasait a Volán. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit kell tudni erről a megoldásról?

A tájékoztatás szerint a nanotechnológiás felületkezelési eljárás folyamatos, egy éven át tartó védelmet alakít ki, így a takarítások között is óvja az utasok, valamint a társaság munkavállalóinak egészségét. A higiéniai bevonat molekuláris szinten épül be, a fény hatására végbemenő kémiai reakció, a fotokatalízis pedig csökkenti a koronavírus-fertőzés veszélyét. Az eljárás gyakorlatilag bármely anyagon, egyebek mellett fán, fémen, textilen, üvegen és műanyagon is alkalmazható, a bevonat pedig hosszú távon is tisztább felületeket, légtisztító hatása révén pedig kellemesebb, egészségesebb levegőjű környezetet teremt.

Eddig is vigyáztak ránk

Az új típusú koronavírus magyarországi megjelenése óta egyébként a Volánbusz már több mint 246 ezer liter felületfertőtlenítő szert használt fel a tisztítási feladatok elvégzéséhez. Kézfertőtlenítőből, fertőtlenítő hatású folyékony szappanból csaknem 78 ezer litert biztosított, a szájmaszkok különböző típusaiból pedig már 844 ezernél is többet osztott ki munkavállalóinak. Az állomásokon országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagoló szolgálja ezentúl is az utasok és a munkavállalók biztonságát. A cég az autóbuszállomások napi takarításánál is kiemelt figyelmet fordít a fertőtlenítő hatású szerek használatára, a közös használatú felületeket napi többször is letisztítják.

