Koronavírus: ilyen most a helyzet a nagyvárosokban

A 31. héten a szennyvízminták koronavírus-koncentrációja minden vizsgált településen stagnál, az elmúlt hetekben tapasztalt koncentrációnövekedés megállt - számolt be róla az NNK. Nagyvárosaink többségét alacsony koncentráció jellemzi - tették hozzá. A közleményhez mellékelt térkép szerint valamennyi nagyvárosban alacsony a koncentráció, kivéve Kaposvárt, ahol mérsékelt.

A 31. hét vizsgálatainak eredményei. Forrás: NNK

Mit tehetünk?

Az elmúlt hetek adataiból az állapítható meg, hogy noha a koronavírus-járvány harmadik hullámalecsengett Magyarországon, a variánsok terjedése miatt várhatóan számolnunk kell egy negyedik hullámmal is. Az NNK azt javasolja, hogy továbbra is fokozottan ügyeljünk a biztonságra és kerüljük a zsúfolt helyeket. Emellett még mindig ajánlott odafigyelni a gyakori és alapos kézmosásra,különösen azoknak, akiket még nem oltottak be.

