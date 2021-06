Koronavírus: így táborozhatnak idén a gyerekek

Sikerült visszaszorítani a koronavírus-járvány harmadik hullámát, ezért egyre inkább visszatérhetünk a korábban megszokott életünkhöz. Ennek részét képezi az is, hogy a gyerekeknek idén sem kell lemondaniuk a nyári táborokról. Bizonyos óvintézkedéseket azonban a szervezőknek és a résztvevőknek is be kell tartaniuk. A legfontosabb szabályokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) gyűjtötte össze.

Egy szabály mind felett

A legfontosabb szabály az, hogy a táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, illetve magát egészségesnek érző gyermekek vehetnek részt. Erről nyilatkozni is szükséges. Emellett - szintén a koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése céljából - a 18 év feletti szervezőktől és segítőktől elvárás, hogy rendelkezzenek védettségi igazolvánnyal, valamint ők is tünetmentesek legyenek. Ezek a szabályok mindenkire vonatkoznak, függetlenül a tábor helyszínétől, tematikájától és formájától.

Így védhetjük meg gyerekeinket a koronavírustól - kattintson! h i r d e t é s

A tábor működtetése során a szervezőknek törekedniük kell a csoportok egymástól való elkülönítésére, illetve a 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartására - mind a foglalkozások, mind étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata során. Az ottalvós táborokban lehetőség szerint az ágyak elhelyezésénél is ügyelni kell a megfelelő távolságra. Érdemes előnyben részesíteni a szabadtéri foglalkozásokat, kerülni kell azonban a szoros személyes érintkezéssel járó tevékenységeket, például a birkózást. Zárt térben történő foglalkozások esetén pedig - a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében - kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre, nyilván az időjárás és a környező forgalom függvényében.

A gyerekeknek idén sem kell lemondaniuk a nyári táborokról.

Fotó: Getty Images

Tisztaság: fél egészség

A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéné betartására. Ennek alapja a gyakori és alapos szappanos kézmosás, illetve a kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, és a köhögési-tüsszentési etikett betartása. Ezek ugyanis továbbra is a koronavírus-fertőzés megelőzésének legfontosabb eszközei. Fontos, hogy a szabályokat a gyerekek és a szervezők egyaránt betartsák, ezért javasolt erről részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást is adni a tábor kezdete előtt. Ajánlott továbbá megfelelő mennyiségű papírzsebkendőt, a higiénikus kéztörléshez pedig papírtörlőt biztosítani.

A köhögéssel és tüsszentéssel a különböző felületekre került koronavírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell a tábor területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére is. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a gyakran megérintett felületeket - például az ajtókilincseket, a korlátokat, a villanykapcsolókat és a csapokat - vírusölő hatású szerrel fertőtlenítsék. A táborozók által használt játékokat, sporteszközöket és játszótéri eszközöket szintén javasolt rendszeresen fertőtleníteni antivirális szerrel. A felületeken jól alkalmazhatóak az alkoholbázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klórálló padlókat és falburkolatokat klórtartalmú készítményekkel is takaríthatjuk.

Elvárás az is, hogy egendő mennyiségben álljon rendelkezésre vírusölő kéz- és felületfertőtlenítő. A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő védőeszköz biztosítása szükséges, de a fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a táborozók egészségét se veszélyeztesse. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget is, esetleg vírusölő készítményekkel kiegészítve. A gyermekek lehetőleg csak felnőtt felügyelete mellett használják a kézfertőtlenítőket. Az étkezés helyszínének tisztasága, folyamatos fertőtlenítése is nagyon fontos. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére.

Mi a teendő koronavírus-gyanú esetén?

Amennyiben egy gyermeknél vagy szervezőnél/segítőnél a COVID-19-betegség jellemző tünetei észlelhetőek, azonnal el kell őt különíteni. Értesíteni kell továbbá a szervezők által előzetesen felkért orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Ha az érintett egy gyermek, akkor a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg vagy fertőzésgyanús gyermek felügyeletét ellátó személynek kötelező a kesztyű és a maszk használata.

Post-COVID: a megfertőződött gyerekek felét érinti - olvassa el a részleteket!