A CNN-nek egy sürgősségi orvos-professzor beszélt arról, mire kell odafigyelniük a szülőknek, hogy biztonságban tudják 12 éven aluli gyerekeiket. Ők ugyanis momentán egyik vakcinából sem kaphatnak.

Ugyan a felnőttek átoltottságával csökkennek a járványügyi számok a közösségekben, de a gyerekek még így is kockázatnak vannak kitéve - figyelmeztetett Dr. Leana Wen sürgősségi orvos-professzor. Elmondása szerint a gyermekkori fertőzések a koronavírus-fertőzések mintegy negyedét teszik ki az Egyesült Államokban.

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szerint Amerikában a koronavírus-járvány kezdete óta csaknem 4 millió gyermeket diagnosztizáltak COVID-19-cel, és közülük több mint 18 ezret kórházba is szállítottak. Több mint 300 gyermek pedig életét vesztette a vírus miatt.

Tanácsok szülőknek, hogy a legkisebbek is biztonságban legyenek.

Mit tehetnek a szülők?

Ezért érdemes beoltatni a 12-15 éveseket Válaszok szülőket kínzó kérdésekre.

Ha a szülők be vannak oltva, csökken a megfertőződés esélye az egész családban, de teljesen nem zárható ki, hogy tünetmentes hordozóként továbbadjuk a vírust, akár a gyerekeknek - mutatott rá a szakember. Úgy véli, minél magasabb egy közösségben az átfertőzöttség, annál valószínűbb, hogy akkor is megfertőződünk, ha be vagyunk oltva. Wen ezért azt javasolja, cselekedjünk úgy, mint ő és a férje: viseljünk maszkot zárt térben, ha olyan emberekkel vagyunk együtt, akik még nem kaptak védőoltást, és kerüljük a még mindig kockázatosnak számító zsúfolt éttermeket és bárokat.

A maszk plusz védelmet jelent

A szakértő szerint napköziben és nyári táborban érdemes maszkot viselniük a gyerekeknek, ha nem a szabadban vannak. Nagy előny továbbá, ha minden felnőtt dolgozó be van oltva. A szülők munkahelyi maszkviselésével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy ha valaki irodában dolgozik, ahol a többség már be van oltva, ott nem feltétlenül kell maszkot viselnie. Viszont ha a szülő olyan munkakörben dolgozik, ahol rendszeresen kapcsolatba kerül emberekkel, akik nem feltétlenül oltottak, akkor biztonságosabb eltakarni az orrot és a szájat. A vakcinák jól védenek az új típusú koronavírus ellen, de a maszk még mindig egy plusz védelmi réteget jelent - emelte ki.

