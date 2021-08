Nemcsak a gyenge immunrendszerűek, hanem minden 16 éves vagy annál idősebb ember számára szeretné elérhetővé tenni új, jelenleg klinikai vizsgálati fázisban lévő oltóanyagát a Pfizer és a BioNTech, amihez most nyújtották be az engedélyezési kérelmet az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságnak (FDA) - számolt be róla a CNBC. A két nagyvállalat az FDA-n kívül más szerveknek is benyújtja majd az engedélyeztetési kérelmet.

Erre képes a harmadik adag

A vizsgálat résztvevői a kétdózisú vakcina beadatása után 8-9 hónappal kapták meg a harmadik, emlékeztető adagot. Az eredményekből az látszik, hogy a booster, azaz az emlékeztető adag jóval magasabb számú antitest termelésére képes sarkallni a szervezetet. Ez nemcsak a vuhani vírusváltozat, hanem annak variánsai ellen is hatékonynak bizonyult.

Hamarosan engedélyezhetik az új Pfizer-vakcinát. A kép illusztráció, forrás: Getty Images

Csak a gyenge immunrendszerűeknek ajánlják

Az amerikai hatóságok egyébként pénteken engedélyezték a Pfizer- és a Moderna-vakcinák harmadik adagjának beadását a legyengült immunrendszerű - például HIV-pozitív - és a daganatos, illetve a szervátültetésen átesett betegeknek. Az egészségügyi szakemberek egyelőre csak nekik ajánlják az emlékeztető oltás felvételét.

Évente kell majd beadatni?

Anthony Fauci, az Egyesült Államok vezető virológusa arra mutatott rá, hogy előbb-utóbb mindenkinek kelleni fog majd emlékeztető adag. A vakcinagyártók (köztük a Pfizer és a Moderna is) szerint az influenzaoltáshoz hasonlóan évi rendszerességgel kellhet majd beadatni magunknak a koronavírus elleni oltást.

