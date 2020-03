Koronavírus: Győrfi Pál fia is "besokalt"

A híroldalak hetek óta elárasztották a koronavírus terjedésével és veszélyeivel kapcsolatos cikkek, és a Youtube-os videók nézésekor is majdnem minden esetben a kormány figyelemfelhívó videója indul elelsőként. Ezekben Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél például arról, hogy miért kell mindenkinek otthon maradnia a járvány ideje alatt, illetve hogy milyen fontos a rendszeres kézmosás. A főként tinédzserek között népszerű videós oldalon, a TikTokon fia is rendszeresen posztolgat, ezúttal pedig úgy döntött, hogy humoros formában maga is beszáll a figyelemfelhívó kampányba.

Dániel éppen megnézne egy videót, amikor apja üzenete megjelenik a kijelzőjén. Kinyomni azonban nem tudja, mivel a szomszéd szóbából kilépve Győrfi Pál folytatja a mindannyiunk számára fontos üzenetet: maradjunk otthon!