Koronavírus: fertőzőbb, mint korábban gondoltuk

Az elmúlt hónapok arról szóltak, hogy minél többet megtudjunk az új típusú koronavírusról és annak terjedéséről. Ezek az információk azért fontosak, mert ezek alapján az Egészségügyi Világszervezet olyan ajánlásokat tehet, amelyek segíthetnek megfékezni a kór terjedését, illetve csökkenteni a világjárvány súlyosságát - írta meg az Idex. Az egyik ilyen lényeges jellemző, hogy a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, pont ezért javasolják a távolságtartást és a maszkviselést.

Fertőzőbb, mint gondoltuk?

Most azonban több száz tudós figyelmeztet arra, hogy az új kórokozó a korábban gondoltnál is hatékonyabban terjed a levegőben. Ezért 32 ország összesen 239 tudósa kéri azt a WHO-tól, hogy vizsgálja felül a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos ajánlásait. A nyílt levélről egyébként a Los Angeles Times és a New York Times is beszámolt.

A szakemberek megállapították, hogy a koronavírus elég hosszú ideig képes a levegőben maradni ahhoz, hogy megfertőzzön más embereket. A tudósok olyan tanulmányokkal támasztják alá az állításukat, amelyek szerint a vírus egy fertőzött szervezetéből kikerülve akár több tíz métert is képes megtenni, egy új szervezetbe bekerülve pedig ismét fertőzni. Ez azt is jelenti, hogy a jelenleg ajánlott 1,5-2 méteres "védőtávolság" nem biztos, hogy valóban megvéd minket a megfertőződéstől.

A levél egyik szerzője, Lidia Morawska - aki az ausztrál Queenslandi Technológiai Egyetem légköri tudósa - úgy nyilatkozott a Los Angeles Times-nak, hogy 100 százalékig biztosak az állításukban. A szakértő szerint ezért sokkal alaposabb szellőztetésre lenne szükség az épületekben, ráadásul mindezt úgy kellene megvalósítani, hogy a lehető legkevesebb levegő áramoljon vissza a helyiségekbe.

Nem kaptunk megfelelő tájékoztatást?

A tudósok azonban a nyílt levéllel nemcsak tájékoztatni akarják a WHO-t, hanem egyenesen azzal vádolják az ENSZ egészségügyi szervezetét, hogy nem adott megfelelő tájékoztatást az új típusú koronavírus fertőzőképességével kapcsolatban. A levelet 239 tudós írta alá, többek között virológusok, járványügyi szakemberek, orvosok, fizikusok és mérnökök is.

