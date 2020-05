Koronavírus: ezek változnak hétfőtől

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet 50. napján megtartott Kormányinfón főként a szerdán meghozott kormányzati döntések részleteiről volt szó. A miniszter megerősítette, hogy a magyar egészségügy felkészült a tömeges megbetegedések kezelésére is. A koronavírus elleni védekezés új szakaszában elkezdődhet a korábban megszokott élet fokozatos újraindítása.

Idősotthont ellenőriztek Hajdúszoboszlón. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A legfontosabb döntések

A koronavírus elleni védekezés második szakaszában is arra kérik az időseket, hogy csak indokolt esetben hagyják el otthonukat. A 65 év felettieknek fenntartott váráslási idősáv továbbra is érvényben marad, hossza nem változik. A boltok és szolgáltatások azonban ezentúl korlátozás nélkül működhetnek. Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező lesz maszkot vagy más, az arc eltakarására alkalmas eszközt viselni, továbbá figyelni kell a minimum 1,5 méteres távolság megtartására.

A parkolás továbbra is ingyenes lesz az ország egész területén. A koronavírus okozta helyzet miatt 500 főnél több embert vonzó rendezvényeket augusztus 15-éig nem tarthatnak. A szabadtéri múzeumok viszont megnyithatják kapuikat. A misék, temetések és esküvők a védőtávolság megtartásával megrendezhetőek május 4-étől, valamint engedélyezik a profi sportolók edzéseit is.

A magánegészségügyben már jövő hétfőtől felodják a koronavírus miatt bevezetett korlátozásokat, a közegészségügyi szektorban pedig 4 lépésben enyhítenek majd a szabályokon. Az is elhangzott, hogy a kormány a tervek szerint az év második felében újraindítja a gazdaságot. A miniszter kiemelte, hogy a munkahelyek védelme és teremtése továbbra is prioritás, ezért most nem visszafogni akarják a beruházásokat, hanem minél többet megvalósítani. A belföldi turizmus felélénkítése érdekében 2020 második felében nem kell majd idegenforgalmi adót fizetni.

Mi lesz az iskolákkal, óvodákkal?

Az iskolák, óvodák és bölcsődék újranyitásával kapcsolatban bizonytalanok vagyunk - közölte a miniszter. Mint mondta, június 2-áig biztosan nem kell és nem is lehet iskolába menni a korábbi szabályok szerint, az állam azonban gondoskodik a biztonságos gyermekfelügyelet feltételeiről. Az oktatás továbbra is digitális formában folytatódik. Megemlítette továbbá, hogy a koronavírus-járvány ellenére a lehető legkisebb kockázattal lebonyolíthatók az érettségi vizsgák. A jövő héten induló vizsgák során az elérhető legnagyobb biztonságot garantálják a diákoknak és a tanároknak is - tette hozzá.

