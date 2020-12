Koronavírus: ezek a legfontosabb kérdések

A Google minden évben kiad egy listát arról, hogy az adott évben milyen témákra és kifejezésekre kerestek a legtöbbet a felhasználók. Érthető okokból a koronavírus, illetve az azzal kapcsolatos információk 2020-ban a lista élén végeztek, a health.com pedig ki is gyűjtötte a leggyakoribb kérdéseket, melyekre a válaszokat az alábbiakban olvashatjuk.

Sokat kutakodtunk az interneten a koronavírussal kapcsolatban. Fotó: Getty Images

Ez volt a 10 leggyakoribb kérdés

A tíz leggyakoribb keresés a világjárványt okozó koronavírussal kapcsolatban a következő volt:

Mi az a koronavírus?

Mennyi ideig tart a koronavírus?

Mik a koronavírus tünetei?

Mennyi ideig marad életben a koronavírus a különböző tárgyak felszínén?

Hogyan terjed a koronavírus?

Mennyi ideig fertőző, aki elkapja a koronavírust?

Lehet a hasmenés a koronavírus tünete?

Van gyógymód a koronavírusra?

Terjed levegőben a koronavírus?

Lehet a tüsszögés a koronavírus tünete?

Mutatjuk, mik a válaszok

Ahogy látható, az embereket a legjobban az érdekelte, hogy mik a vírus tünetei, hogy hogyan terjed, illetve, hogy hogyan és mennyi idő alatt lehet meggyógyulni belőle. Minden koronavírusos eset más, de a szakértők szerint az átlagos gyógyulási idő körülbelül két hétre tehető az első tünetek jelentkezésétől számítva. Ugyanakkor az igazán súlyos esetekben a betegség akár hat hétig is eltarthat, és maradványtünetek akár még négy hónap után is jelentkezhetnek.

A dolgok mostani állása szerint úgy kell számolni, hogy a koronavírus-járvány miatti járványügyi készültség 2021-ben valószínűleg egész évben fennmarad - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Részletek itt.

A leggyakoribb tünetek közé a láz, köhögés, nehézlégzés tartoznak, illetve gyakori az izomfájdalom, a szokatlanul erős fejfájás, szokatlanul erős fáradtságérzet, a szaglás és ízérzékelés elvesztése, illetve sokan számoltak be erős hasmenésről is. Az első tünetek jelentkezése után a szakértők szerint 10 napnak kell eltelnie ahhoz, hogy ne legyünk már fertőzőek.

A koronavírus emberről emberre közeli érintkezéssel, illetve belélegzés útján is terjed, ezért is fontos a maszkviselés, illetve a társadalmi távolságtartás afertőzésmegelőzésében, akárcsak a rendszeres kézmosás. Utóbbi azért is, mert még mindig nincsenek pontos információk arról, hogy a különféle felületeken meddig marad életben a vírus. Ezért is fontos a gyakran, illetve közösen használt felületek, tárgyak gyakori tisztítása, fertőtlenítése. A koronavírusnak jelenleg nincsen gyógymódja, de már több vakcina engedélyeztetése, illetve gyártása folyik világszerte, amelyek várhatóan 2021 tavaszáig egyre több ember számára elérhetőek lesznek.

Az új vírustörzs miatt már több európai ország kitiltotta a brit repülőgépeket. Állítólag 70-szer fertőzőbb, a londoni reptereken teljes káosz alakult ki a szigorítások miatt. További részletek társportálunk, az nlc.hu cikkében.