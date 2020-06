Koronavírus: ez a vitamin segíthet

Összefüggés lehet a súlyosabb kimenetelű COVID-19 és a K-vitamin hiánya között - állapították meg holland kutatók. A szakértők a nijmegeni Canisius Wilhelmina kórházba került betegeket tanulmányozták, és arra jöttek rá, hogy a koronavírus-áldozatok és a súlyos tünetekkel intenzíven kezelt páciensek szervezetében alacsony volt a K-vitamin szintje. Ez a többek között a spenótban, tojásban, kemény, valamint kéksajtokban is megtalálható vitamin nélkülözhetetlen a szervezet egészsége szempontjából. Hiányában vérzékenység, véralvadási zavarok, zsírfelszívódási- és/vagy májfunkciós zavarok is felléphetnek. A holland kutatók szerint felfedezésük némi reményt adhat, hogy akár étrendi változtatásokkal is felvehetjük a harcot a koronavírus ellen.

A többi között a kéksajtban is sok a K-vitamin. Fotó: Getty Images

Majdnem mindenki bátran szedheti

Az új koronavírus okozta COVID-19 betegség során gyakori szövődmény a tüdőben kialakuló vérrög, ami súlyosan roncsolja a szerv rugalmas rostjait, melyek pusztulása légmell kialakulásához vezethet, és akár a tüdő összeesését is eredményezheti. Ennek kivédésében van azonban kulcsfontosságú szerepe a táplálékkal felszívódó K-vitaminnak, mely egyrészt a véralvadást szabályozó, másrészt a tüdőbetegségekkel szemben védelmet nyújtó fehérjék előállításában nélkülözhetetlen. A holland kutatók most egy kiterjedt klinikai kutatáshoz keresik a finanszírozási forrást, ám dr. Rob Jassen, a projekten dolgozó egyik szakértő szerint már a mostani eredmények tükrében is ösztönözni lehetne a K-vitamin-bevitelt, mivel azt nem lehet túladagolni, és csak a vérhígító készítményeket szedők esetében kell figyelni a bevitt mennyiségre.

"Az egész világ rettenetes helyzetben van. De van egy olyan beavatkozás, aminek semmilyen mellékhatása sincs, még annyi se, mint egy placebónak. Egyetlen kivétel van, a véralvadásgátlókat szedőknek ez nem járható út, mindenki másnak azonban biztonságos" - mondta, hozzátéve: mindenkinek javasolja a K-vitamin szedését, hiszen, még ha nem is segít a súlyos COVID-19-en, akkor is jót teszünk vele az ereinknek, csontjainknak és a tüdőnknek.

Janssen hangsúlyozta, különbséget kell tenni a K1- és K2-vitaminok között. A K1 jellemzően a spenótban, brokkoliban, és a többi zöld levelű zöldségben, áfonyában és más gyümölcsökben található meg nagy mennyiségben. A K2 pedig könnyebben felszívódik a szervezetben, és megtalálható például a holland és francia sajtokban - húzta alá a szakértő, aki megjegyezte, egy japán fermentált szójababból készült finomságban, a nattóban is jelentős mennyiségű K-vitamin található. "Japán tudósokkal dolgoztam Londonban, és ők mondták, hogy Japán azon régióiban, ahol sok nattót esznek, egyetlen ember sem halt meg COVID-19-ben. Azt mondanám, érdemes lenne ezzel foglalkozni" - idézi Janssent a The Guardian cikke.

A kutatást Európa egyik legnagyobb szív- és érrendszeri kutatóintézetével, a Maastrichti Kardiovaszkuláris Kutatóintézettel közösen végezték idén március 12. és április 11. között. Ennek során 134 COVID-19-cel kórházban fekvő beteget vizsgáltak, és 184 hasonló korú nem COVID-beteg volt a kontrollcsoport. Jona Walk, a tanulmány másodszerzője azt mondta, a következő kutatásba olyan nagyon súlyos COVID-betegeket akarnak bevonni, akiknél random, azaz véletlenszerűen adnának be nagy dózisú K-vitamint vagy placebót. Abban bíznak, hogy a jelentős mennyiségben bevitt K-vitamin képes lesz a tüdőt védő fehérjéket aktiválni, és így az is kiderülhet, hogy ez az egészségesek körében bátran szedhető anyag biztonságos-e, és egyáltalán hatékony-e a koronavírus-fertőzötteknél.

