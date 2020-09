Koronavírus: egy oltás nem lesz elég

A járvány kitörése óta a legnagyobb gyógyszercégek világszerte a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésén dolgoznak. Ahogy a gyártók egyre közelebb kerülnek egy igazoltan hatásos készítményhez, úgy válik egyre tisztábbá, hogyan is működne az oltás: a CNN cikke szerint úgy tűnik, egyetlen vakcina nem is lesz elég, ez pedig több problémát is okozhat.

Nem lesz egyszerű kétszer oltani

Az Egyesült Államokban az Operation Warp Speed nevű program keretein belül (melynek célja, hogy a lehető legrövidebb időn belül a legnagyobb dózisban hozhassanak létre koronavírus elleni vakcinát) eddig hat nagy gyógyszercégnek biztosítottak komoly állami forrásokat az oltóanyag kifejlesztésére. Ezek közül kettő - a Moderna és a Pfizer - már most a harmadik, vagyis utolsó fázisban van, és 30 ezer önkéntessel kezdhetik meg a klinikai teszteket. A tesztekre jelentkezőknek két dózist adnak be a készítményekből, a Pfizernél 21, míg a Modernánál 28 nap különbséggel kapják meg az oltásokat.

Nem lesz egyszerű két oltásra is behívni a lakosságot. Fotó: Getty Images

A fentieken kívül több nagyobb cég is a következő hetekben kezdhet neki a vakcinák tesztelésének, és várhatóan mindegyik két oltást fog adni. Ez egyébként nem tér el az eddigi gyakorlattól, hiszen számos más betegség elleni oltást is kétszer kell beadni: többek között a bárányhimlő, a Hepatitis A, illetve a felnőttkoriövsömörelleni vakcinázást is meg kell ismételni. Sőt, a diftéria és a tetanusz elleni oltást ennél is többször meg kell ismételni.

A dupla oltás több problémát is okozhat, az egyik legfőbb logisztikai jellegű. Két oltás esetén az amerikaiaknak már nem 330, hanem 660 millió oltóanyagra lesz szükségük, melynek legyártása és kiszállítása is hosszabb időt vesz majd igénybe. A teljes ellátási láncot meg kell majd duplázni, ami komoly kihívás lesz - mondta el a cikkben Nada Sanders, a Northeastern Egyetem kutatója.

Ráadásul az sem lesz egyszerű feladat, hogy egyetlen alkalommal berendeljék oltásra a lakosságot, nemhogy kétszer. A CNN kutatása szerint az amerikaiak 40 százaléka akkor sem adatná be magának az oltást, ha az ingyenes és könnyen hozzáférhető lenne. Számos ok miatt előfordulhat az is, hogy az emberek az első oltást követően nem térnek vissza a másodikért: például azért, mert valamilyen mellékhatás jelentkezik náluk, ami elrettenti őket, esetleg nem tudnak időt szakítani az ismételt sorban állásra, vagy egyszerűen elfelejtik.